Martín Bossi habló de su cruce con Andy Kusnetzoff

Martín Bossi salió a hablar tras el tenso cruce que protagonizó con el conductor televisivo Andy Kusnetzoff durante el programa PH Podemos Hablar.

"¡Cortala! Pará porque no me pasó nunca esto. Te lo digo bien, cortala. Esto no es tu show, no es el teatro", le pidió Andy a Martín, tras varias interrupciones del artista a la actriz Andrea Rincón. Sin embargo, luego el conductor aclaró la situación en su cuenta de Instagram. "¡No estamos peleados con @bossimartin! Todo show #EsUnMentiroso", remarcó en una foto que compartió junto al resto de los invitados.





insttaa.png

Tras el revuelo mediático, el humorista dio su versión. "No hay nada que aclarar, la pasé muy bien en el programa. La TV es un juego para mí. Después los medios hacen su negocio y ficcionan, interpretan para dónde les conviene y está bien, son las reglas... Pero mi familia y mis amigos saben que la verdad generalmente ya no tiene relevancia, porque a veces la verdad no es marketinera. Igual son las reglas y las acepto", sostuvo.

Andy y Bossi





"Es un tema profundo para charlar. Hoy se la domina la posverdad. Pero bueno, los medios están así. La verdad ya no tiene relevancia, lo que importa es la ficción que arman los medios sobre la verdad. Yo ya lo aprendí. Era muy cómico, porque la gente me llamó porque cree esa posverdad. «¿Cómo estás, cómo estás?», me decían. Y yo estaba jugando al tenis. En esos casos, apago el teléfono y ya no me interesa la ficción, ¿viste? Es como que estés haciendo una obra de teatro, te mueras y la gente vaya a tu velorio. ¡Era actuación!", concluyó.