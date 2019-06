Martín Bossi participó en el Súper Bailando bailando la salsa de a tres junto a Hernán Piquín y Macarena Rinaldi. Y su intervención no pasó desapercibida. Y mucho menos para Laurita Fernández.

Tras la rutina, Ángel de Brito le preguntó al actor si era verdad que junto a su amigo el productor Fede Hoppe habían montado una "guardia" a Laurita Fernández en medio de los rumores de affaire con Federico Bal.

En el piso se mostraron dos versiones: la de Hoppe fue declarar "no me acuerdo, pero no suelo hacer esas cosas". Pero Bossi cometió sincericidio: "Era una etapa muy inmadura, no estamos orgullosos de aquello", declaró con total impunidad.

En su programa de hoy, Los Angeles de la Mañana, De Brito requirió la opinión de la bailarina, quien se mostró bastante molesta.

"¿Qué decirte? No lo vi, por supuesto me enteré después. No me interesó tampoco ponerme a ver absolutamente nada. Imaginate que hoy estoy en otra etapa de mi vida, no tiene absolutamente nada que ver", señaló con cierto malestar.

"Si en su momento me guardé y no dije un montón de cosas, menos lo voy a hacer ahora. Así que no tengo nada para decir", agregó.

Al ser consultada sobre qué le molestó de lo que pasó al aire de ShowMatch, dijo: "No, cosas que me guardo y me las reservo. No por eso las dejo de decir. Hay formas o cosas con las que no coincido".