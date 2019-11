Martín Baclini reveló que no está "cerrado a probar con un hombre"

Otra vez el empresario rosarino Martín Baclini quedó en el centro de la escena por sus declaraciones. Y nuevamente por hacer referencia a su sexualidad. Hace unos días había negado que fuera gay, y ahora aseguró que no está "cerrado a estar con un hombre".

En una entrevista televisiva, confirmó que, desde su distanciamiento con Cinthia Fernández, siente que despierta más interés en hombres que en mujeres. "Tenés muchos admiradores gays", señaló Graciela Alfano. "Me escriben más hombres que mujeres. Tengo más levante con los chicos", reconoció el rosarino.

"¿Tendrías una relación con un chico? ¿Probarías?", indagó la exvedette y actual panelista. "Por ahora no, pero no estoy cerrado. Uno nunca sabe", sostuvo.

"Yo te pregunto porque en las redes todos dicen que sos gay", acotó Graciela, mientras Baclini no paraba de reírse

Esta escena se dio apenas unos días después de que el empresario negara la versión que indicaba que le pagaba a Cinthia Fernández para que sea su novia porque es gay.

“Ser gay para mí no es una ofensa… Y si soy gay, ¿cuál es el problema? En todo caso es mi problema. Pero si lo sabe mi novia está todo bien, si hay verdad está todo bien”, contestó sin tapujos ni medias tintas cuando le preguntaron si salía con la modelo para ocultar su condición sexual.

En ese sentido, agregó: “Y si la pregunta es si soy gay, no, no lo soy. Por ahora no, no sé más adelante, los cambios que puede deparar mi vida”.