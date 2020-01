Marley festeja los 30 años de Telefe con "El muro infernal"

Marley quiere festejar los 30 años de Telefe a lo grande. Por eso regresa al frente del ciclo de entretenimiento "El muro infernal", al que define como "un show de bloopers", mañana a las 21.15 por la pantalla de Telefe Rosario. "Está buenísimo que se festeje este aniversario desde la pantalla, que vuelvan programas como «El muro...» para que el público los pueda revivir", expresó Alejandro Wiebe, conocido como Marley, en una entrevista con Télam.

El programa, que se emitió hace 11 años, busca superar diferentes desafíos, en el que los participantes deben adoptar las extrañas posiciones que propone un muro, lograr atravesarlo y así evitar caer a una pileta. Los jugadores, que están divididos en dos equipos de tres personas, deberán usar su astucia y su cuerpo para lograr ese objetivo y así sumar la mayor cantidad de puntos.

—¿Cómo surge la idea de volver a hacer este formato?

—Fue algo en conjunto con la gente del canal. Me preguntaron qué programa tenía ganas de hacer de los clásicos que realicé en Telefe, donde ya llevo 18 años, y les dije que me encantaban "El show de la tarde" y "El muro infernal". Y aunque si bien es un programa muy costoso de hacer, decidieron de todas maneras construir el estudio, la piscina y modernizarlo porque hoy en día la tecnología es mucho más avanzada, la iluminación es distinta, ahora hay led, por ejemplo. Vamos a hacerlo por tres meses y se verá de lunes a viernes.

—¿La propuesta entonces es retomar algunos de los clásicos realizados por las distintas figuras del canal con motivo de los 30 años?

—Exactamente. Me parece una idea genial porque hay un montón de chicos que eran fanáticos de "El muro infernal" y hoy ya son adolescentes o adultos y los niños que no lo vieron van a tener la posibilidad de hacerlo ahora.

—¿Va a haber modificaciones en el formato, teniendo en cuenta la actual importancia de las redes?

—Sí, hay modificaciones con los muros. Está Kevsho, que es una figura de Youtube y de Instagram, entonces se va a dar una unión entre generaciones. También serán parte Osvaldo Príncipi y Carla Bonfante, con quienes me divierto mucho. Además, se incorporan un bañero y una bañera nuevos, y habrá interacción con las redes. Telefe va a lanzar la cuenta de TikTok del canal para hacer videos graciosos y vamos a usarla durante el programa para interactuar con el público.

—¿Cómo ve la evolución de los programas de entretenimiento en estos últimos años?

—Hoy vas viendo que las preguntas que hacés al aire las podés hacer también en las redes y la gente participa en ambos lados al mismo tiempo. Aparte Telefe tiene toda la tecnología para interactuar con los espectadores desde su casa. En el caso de "Por el mundo", cuando lo hacemos en vivo, la gente te dice "vayan a dos cuadras que hay un bar" y uno termina yendo donde te dice el público en el momento y eso es un plus.

—¿Cree que la televisión hoy tiene menos público con el advenimiento de las nuevas plataformas?

—Creo que en los casos de Netflix o Amazon o cualquier plataforma le restan un poco más al cable, pero no tanto al aire. El que mira aire está siempre viendo qué está pasando en esos canales y por otro lado la televisión tiene una cosa del vivo que las plataformas no tienen, ahí es donde siempre los canales de aire van a tener ventaja, con la información y con el espectáculo que lo estás haciendo en ese mismo momento y que la gente está interactuando con vos en ese instante. La plataforma es algo muy empaquetado que está ahí y lo ves cuando querés. Pero lo que hay que cambiar y está en vías de hacerse es el rating. Tenés el modelo de Estados Unidos que incluye el número de la gente que te vio en vivo más el rating del que lo grabó y lo ve en otro momento; y el caso del espectador, que lo ve a través de las plataformas del mismo canal. Mucha gente luego ve los programas por streaming o Youtube y eso no se contempla para la suma de hoy.

—¿Cómo fue la experiencia de hacer "Por el mundo" con su hijo?

—Con el estrés que produce, obviamente, pero también con mucho placer, por tener la posibilidad de dar la vuelta al mundo con tu hijo. Ahora estamos de vacaciones y él en la playa va carpa por carpa a hablar con las personas, se sienta con algunos a comer galletitas, y todos me dicen "no puede ser tan sociable", pero él hacía lo mismo en Marruecos o en China. En cierto modo, esto genera un aprendizaje en estos primeros cuatro años de vida y Mirko recibió mucho amor y muchas experiencias en el mundo. Para mí es un placer enorme ver cómo va disfrutando de cada lugar que visitamos y siempre se le respetó su rutina. Hoy ya toma decisiones solo, por ahí ve una cámara y dice no y en otro momento se pone adelante y empieza a cantar, entonces lo vamos manejando de manera natural.

—¿Tiene otros proyectos para este año?

—Después de estos tres meses de "El muro infernal" estamos con muchas ganas de hacer "Por el mundo", estamos viendo cómo resolver el tema de las actuales dificultades para viajar, y luego va "La voz argentina" en la segunda mitad del año.

—En estos 30 años que cumple Telefe, ¿cómo describe su trayectoria en el canal?

—Tengo la misma cantidad de años de carrera, porque empecé en "Fax" en ese momento, estuve 12 años en El Trece y 18 en Telefe, así que también cumplo 30 años en la televisión. Telefe es la pantalla más fuerte de Argentina, es el canal número uno y en el que viví experiencias increíbles. Por otro lado, como espectador no puedo dejar de recordar esa época donde estaban Susana (Giménez), (Marcelo) Tinelli, Xuxa, programas como "Jugate conmigo" o "Grande Pa". Hay mucha historia en el canal y grandes éxitos, entonces lo que siento es orgullo.