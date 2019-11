Marley contó si va a buscar un hermanito para Mirko

Susana Giménez tuvo anoche como invitados en el living de su programa a Marley y a su hijo Mirko, ahijado de la diva de los teléfonos. Amigos entrañables, contaron anécdotas de los viajes que realizaron juntos, revelaron curiosidades de su trabajo y, sobre todo, hablaron del pequeño de dos años, que se convirtió en una exitosa estrella mediática.

Marley reveló la intimidad de la ceremonia de bautismo de Mirko en Nueva York. “La llevamos a un restaurante caro pero le hicimos pagar la mitad de la cuenta. La culpa fue de Susana, que pidió el vino más caro. Yo qué sabía, encima todos tomaron el mismo vino: pagamos 10 mil dólares de vino”, relató el conductor de “Por el mundo”.

Hablaron también de los viajes que, siendo tan chico, realizó Mirko. Marley destacó que su hijo tiene un pasaporte inusual para su edad. “Tiene sellos de Japón, Alemania, Rusia, China. Cuando llegamos a los países corren las hojas y se preguntan cómo puede ser que estuvo en tantos lugares en tan poco tiempo: nadie entiende que un bebé tenga tantos sellos”, dijo.

En ese sentido, aclaró qué hace con el dinero que gana gracias a Mirko. “Todo lo que gana va a una cuenta, cuando sea adulto va a recibir todo -afirmó-. La verdad es que nos desbordó lo que pasó con él, yo no sabía lo que iba a pasar con el público, hay marcas importantes que quieren hacer publicidades con él, entonces cuando sea adulto decidirá lo que quiere hacer”.

“¿Es cierto que en el 2020 querés buscar un hermanito para Mirko?”, sorprendió Susana a Marley. “Es mucho el trabajo, nadie te avisa lo que pasa. Lo amo pero es súper intenso el cuidado que necesita. Me hace tirar al piso y yo ya estoy viejo para eso. Tengo tres personas que me ayudan, no sé cómo hacen los padres que no tienen ayuda con los chicos”, confesó.