Mark Knopfler: canciones pausadas y siempre elegantes

Mark Knopfler ha logrado algo que sólo consiguen con dignidad algunas estrellas internacionales: el cantante y guitarrista escocés ha pasado a un segundo plano, hace discos más pequeños y toca en conciertos más reducidos que con su banda de entonces, Dire Straits. Pero esto lo hace muy, muy bien. También ahora con "Down The Road Wherever" , su nuevo álbum.

Su noveno larga duración en solitario no cuenta con estrellas invitadas o productores caros a los que Knopfler podría haber recurrido sin problema. Al fin y al cabo, el cantante de 69 años tiene muchos contactos desde que durante un tiempo dominara la escena del rock con "Love Over Gold" (1982) y "Brothers In Arms" (1985) de los Dire Strais. Ahora el músico toca con viejos amigos como el coproductor y teclista Guy Fletcher, el bajo Glenn Worf y el batería Ian Thomas.

"Brothers in Arms", del que se vendieron más de 30 millones de copias, fue uno de los primeros álbumes de la historia del pop producidos digitalmente y una obra de referencia para el CD, que entonces acaba de nacer. "Todo se sobredimensionó, ya no se trataba de música", dijo recientemente Knopfler en una entrevista en su estudio londinense sobre el final de los Dire Straits.

Como artista en solitario el músico, que ha ganado varios premios Grammy desde su debut con "Golden Heart" (1996), tiene otro planteamiento: los álbumes siguen estando fantásticamente producidos pero están menos pulidos. También en "Down The Road Wherever" el escocés rinde un homenaje a su música favorita, al igual que hizo en sus trabajos anteriores "Privateering" (2012) y "Tracker" (2015).

Los nuevos temas incluyen baladas melancólicas, simpáticas piezas de cantautor, música celta, ambiciosas canciones de pop rock, con influencias latinas, del soul y el jazz. Llaman especialmente la atención "When You Leave" y "Slow Learner", adornadas por la trompeta de Tom Walsh.

Otro plato fuerte es la nostálgica y probablemente también autobiográfica canción "Just A Boy Away From Home", en la que Knopfler incorpora con su guitarra el himno futbolero "You'll Never Walk Alone". Ese discreto virtuosismo y ese solo impactan una y otra vez, así como la desenvoltura con la que Knopfler sabe utilizar su voz de barítono.

"«Down The Road Wherever» es apropiado para mí porque es lo que he hecho siempre: cuando grabo un álbum intento empaquetar mi propia historia en las canciones", dijo Knopfler su nuevo trabajo, según el sello Universal. "No veo ningún tipo de señal de que las canciones se estuvieran agotando. Al contrario, vendrán más y más", manifestó.

Junto a los nuevos temas de "Down The Road Wherever" el músico escocés ha compuesto recientemente un musical, una adaptación teatral de la película "Local Hero" (1983), de cuya banda sonora es autor. "Nunca me hubiera imaginado que alguna vez haría algo así", declaró.

Aclamado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Mark Knopfler ha vendido más de 120 millones de álbumes entre Dire Straits y su carrera como solista, y muchas de sus canciones se han convertido en estándares, como "Money For Nothing", "Sultans Of Swing", "Romeo & Juliet" o "Walk Of Life".

Knopfler ha editado ocho álbumes en solitario hasta la fecha, además de grabar Neck And Neck, con el gran guitarrista Chet Atkins y ha colaborado con Emmylou Harris en All The Roadrunning. Ha creado bandas sonoras para "Local Hero", "The Princess Bride" y "Altamira". Además de la producción de sus discos, Knopfler ha producido álbumes para Bob Dylan y Randy Newman entre otros. Knopfler fue nombrado Caballero comendador del Imperio Británico en 1999 y recibió el prestigioso Lifetime Achievement Award en los Premios Ivor Novellos de 2012.

El próximo año Knopfler se embarcará en una gira mundial, que arrancará el 25 de abril en Barcelona y finalizará el 22 de septiembre en Los Angeles. Según dijo el propio artista en Londres, podría ser la última. "Cuando hay que tomar una decisión lo primero que se abandona es lo que más trabajo da. Las giras serán probablemente el árbol que tale primero", señaló.