Mark Hamill: "Los fans saben más que yo"

Con su media melena castaña y su inseparable sable de luz, Mark Hamill saltó a la fama a finales de los 70 como el caballero Jedi Luke Skywalker de "Star Wars". Ahora, tras una breve aparición en "El despertar de la Fuerza" (2015), regresa con la octava entrega de la saga galáctica, "Los últimos Jedi", que llegó a los cines el jueves.

En entrevista con DPA, Hamill afirma que su trabajo le sigue pareciendo "divertido" y confiesa que, como veinteañero, jamás pensó que volvería a desenfundar su sable a los 50, "ni mucho menos a los 60!"

Además de encarnar a Luke Skywalker en la saga galáctica "Star Wars", este californiano de 66 años es conocido por prestar su voz al Joker en varias películas y series de televisión de DC Comics. También ha actuado en algunas producciones de Broadway entre las que destaca "El hombre elefante" y es coautor de la miniserie de cómic "The Black Pearl".

—Lleva mucho tiempo ligado a la saga galáctica, ¿sigue disfrutando con su personaje?

—¡Me encanta! Nunca envejece porque siempre me sorprende cuánta pasión siente la gente. Algunos van a ver la película y dicen: "no es lo mío". Pero a los que les gusta, les apasiona. Es increíble.

—Y eso lleva sucediendo décadas...

—Siempre pensé que bueno, ahora está de moda, pero llegará algo nuevo y resplandeciente y ("Star Wars") pasará a ser un bonito recuerdo. Sin embargo, ¡no ha sucedido! Me resulta sorprendente lo mucho que está durando.

—¿Cómo reaccionó cuando le propusieron filmar las nuevas entregas?

—Bueno, al principio de todo, George (Lucas) me había dicho: "Yo no voy a hacer la tercera trilogía". Por aquel entonces, estaba con las precuelas. Le pregunté por qué, y contestó: "No quiero estar haciendo esto a los 70, y una vez termine, la historia se acabó". De ahí llegamos al verano de 2012 y me pidió que nos reuniéramos. Yo sabía que algo estaba tramando... No dije nada, pero a los 10 segundos (de recibir la oferta) Carrie (Fisher) dijo: "¡Cuenta conmigo!" Después, le dije: "¡Carrie! ¡Hay que poner cara de póker, no muestres las ganas que tienes!" Y ella respondió: "Mark, ¿cuántas ofertas hay para mujeres de más de 50 en Hollywood?". Tenía razón.

—¿Qué se siente al formar parte de la familia "Star Wars"?

—Con "Star Wars" todo es alto nivel. Rian (Johnson, director de "Los últimos Jedi") vino a mi casa para conocerme y hablar de la película. Cuando me sentí cómodo con él, le dije: "Tengo que admitirlo, Rian, estoy aterrorizado." ¿Sabe lo que me respondió? "Yo igual". Y pensé que era increíble, porque muchos directores jamás reconocerían algo así. Pero la presión es enorme... Tuve que hacer como si fuera una película de autor que la crítica aclamaría pero el público echaría por tierra, porque si no, no hubiera podido hacerlo. Daba demasiado miedo.

—¿A su familia le gustó la idea?

—¡Por supuesto! Es divertido. Mi hijo mayor, Nathan, es un gran fan de "Star Wars" y sabe más de la saga que yo, porque yo ya no me veo las películas. La última vez que lo hice fue cuando estaban en cines, no las veo en casa. Pero él se lee todo lo que encuentra de "Star Wars", ha leído las novelas y jugado a los juegos, es mi referencia cuando quiero saber cómo se llamaba tal droide... Una vez, hice un test sobre "Star Wars" y suspendí. ¿Cómo es posible recordar tantas cosas? Los fans saben más que yo.

—¿Hubo algún momento en el que el personaje de Luke fue tan icónico que de algún modo ensombreció su carrera?

—Cuando uno está concentrado en cualquier trabajo, sea un pequeño espectáculo de Broadway o una película de animación, está a eso, a hacerlo de la mejor manera posible. La gente dice: "¿No le da pena que sólo vaya a ser recordado por un personaje?" Y yo les respondo: "Bueno, ¡no esperaba ser recordado!" Así que ganamos todos.