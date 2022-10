Marina Calabró trató de "malcriado" a Santiago del Moro

Este miércoles Marina Calabró analizaba los dichos de Pergolini cuando recibió un mensaje de Del Moro que le pidió “derecho a réplica”. A lo que la periodista respondió: “Sí. Claro, bajo la forma que quieras, un audio o salís al aire. Lo qué pasa que yo estoy hablando de dichos públicos, que tuvieron alto impacto”.

Calabró continuó con su evaluación: "La mirada de Pergolini sobre Del Moro me parece que fue despectivo, pero yo también entiendo lo que él quiere decir. Fue despectivo, yo no lo diría. De hecho he dicho cosas lindas del laburazo que está haciendo en GH, cosa que no escuchó y se quedó con un recorte tendencioso de lo que dije, la crítica a los tapes de Gran Hermano, pero vieron que los famosos siempre recortan la parte mala. Uno se puede deshacer en elogios, pero si dice ‘uh, pero el blanco del ojo’, marcan eso. Pero a mí me gusta el laburo que está haciendo Santiago, entiendo a lo que apunta Pergolini cuando dice que todo se ve noventoso. Quizás lo noventa sean los nuevos 2022”.

Luego Calabró contó: “En el corte seguí intercambiando algún mensajito con Pergolini, nada que no se pueda contar, y me pidió que le transmita a Del Moro que sus palabras eran un halago. Igual Santiago lo va a tomar a mal. No te preocupes. Está un poco malcriado Santiago del Moro, está demasiado acostumbrado al elogio. Todo lo que suene ahí en el medio, entre el elogio y la crítica, por las dudas: se enoja”.