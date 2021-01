Marina Calabró puso en duda la transparencia de MasterChef Celebrity

Calabró, quien fue panelista del programa Jorge Rial y luego se mudó a Canal 9 para conducir Confrontados, estuvo en el piso de América con sus excompañeros para recordar las épocas en las que trabajaba allí, pero en el ida y vuelta de la charla con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la hija del ya desaparecido capo cómico disparó contra MasterChef Celebrity. "Vengo contrariada con ese certamen. A mí me sonaba todo turbio, porque es un certamen que se presta mucho a la subjetividad. Yo te traigo un plato, si vos me querés beneficiar vas a decir 'la verdad que se ve una porquería pero está riquísimo, y si me querés mandar al muere me decís 'se ve divino pero no tiene gusto a nada'", comenzó.