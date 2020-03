Con la obligatoriedad de cumplir la cuarentena por el coronavirus, Marina Calabró contó que, al no vivir con su pareja Martin Albrecht, está pasando la cuarentena en soledad.

“La cuarentena nos agarró separados. A diferencia de muchos, daría mi vida por estar con él”, comenzó a decir Marina Calabró. El dolor se sintió aún más en su voz cuando comenzó a hablar de su hija Mía Virasoro. “Lo que más me pesa es que Mía está haciendo la cuarentena con Iliana, porque yo vivo sola con ella y laburo acá en la radio y después me voy a Confrontados”, comenzó a explicar Marina en el programa "Lanata sin filtro".

“Mía tiene 10 años y tendría que estar sola desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Te lo cuento y me angustio. NO puedo llevarla y traerla, mas allá de que existen permisos, porque son para casos excepcionales. Decidimos que lo pase con Iliana. Estoy muy angustiada con esto porque la extraño mucho. Hacemos Facetime, me cuenta lo que hace en el día, pero es difícil”, indicó la periodista, mientras su voz se hacía mas aguda.

iliana,mia.JPG

Luego que Marina contó el difícil momento que está pasando, Iliana subió a sus historias de Instagram un video donde se ve a Mía cumpliendo con lo que aparenta ser un “protocolo de ingreso”.

En una charla que brindó antes de comenzar con el ciclo de Confrontados, Marina habló sobre su novio/marido, Martin Albrecht. “Tenemos el proyecto de ensamblar la familia, quizás vivir juntos. Probablemente todavía no sea el momento. Mía tiene diez años, queremos que crezca un poco“, aseguró Marina, quien sonríe ante cada consulta sobre el matrimonio.