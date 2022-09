Marilyn Monroe al desnudo: la polémica "Blonde" llega hoy a Netflix

Después de pasar por los festivales de cine de Venecia y de San Sebastián, este miércoles 28 de septiembre se estrena en Netflix una de las películas más esperadas del año: “Blonde”, la biopic de Marilyn Monroe que ya ha despertado varias polémicas y que refleja crudamente la agitada vida del ícono sexual más famoso de Hollywood. Basada en el best seller de Joyce Carol Oates, y con Brad Pitt como uno de sus productores, “Blonde” está dirigida por Andrew Dominik, realizador de las elogiadas “El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford” (2007) y “Mátalos suavemente” (2012). Y su protagonista es la ascendente Ana de Armas, la actriz cubano-española que se lució en “Blade Runner 2049”, “Entre navajas y secretos” y “007: Sin tiempo para morir”. No son pocos los que señalan que De Armas es segura candidata al Oscar por su interpretación de Marilyn.

La actriz nacida en La Habana en 1988 no fue la primera opción para encarnar a la celebridad rubia. Antes fueron tentadas dos estrellas con más experiencia: Naomi Watts y Jessica Chastain. El director Andrew Dominik llevaba más de 10 años intentando sacar el proyecto adelante cuando Ana de Armas lo convenció en menos de 10 minutos de que Norma Jean (el verdadero nombre de Monroe) sólo podía ser ella. “Marilyn y yo no podemos estar más alejadas una de la otra, pero desde el principio Andrew me transmitió que este es un film sobre la mujer, es decir, sobre Norma, y para mí lo más importante era capturar su esencia”, explicó a Variety la protagonista. Y también reveló que audicionó con la escena en la que Marilyn conoce a su primer marido, el jugador de béisbol Joe DiMaggio. “Probablemente porque es en esa conversación donde el personaje sintetiza con más claridad su lucha, es decir, la dualidad entre Norma Jean, la mujer, y Marilyn, la estrella. Norma Jean sabía que Marilyn no era ella, pero la necesitaba”, apuntó De Armas.

Según la actriz, “hacer «Blonde» fue superagotador, trabajoso y estresante. Rodamos en 48 días y había muy poco presupuesto y, además, Andrew es un director supermeticuloso y perfeccionista, y yo también, así que fue una pesadilla para todo el mundo trabajar con nosotros”, dijo con una sonrisa. “Muchas veces tengo la sensación de que hoy la mayoría de los directores tienen miedo a apostar por una visión o no saben cuál es su punto de vista. Tienen miedo de arriesgar, de las críticas, de no ser entendidos. Pero Andrew apostó por hablar sobre la feminidad, sobre el abuso, sobre los traumas, el poder, la industria y la fama sin sacrificar nada de lo que quería decir ni de la forma en que quería hacerlo. El fue por todo y yo también, porque me parecía superimportante lo que estábamos haciendo. Y porque a pesar de que la película está basada en una novela de ficción, me parece que es una de las historias más reales y humanas que se han contado sobre una actriz de Hollywood”, aseguró.

mari2.jpg Ficción y realidad. La icónica escena de “La comezón del séptimo año”.

“Blonde” es la primera película de Netflix prohibida para menores de 18 años. Distintos medios cercanos a la industria revelaron que los directivos de Netflix estaban “horrorizados” por la visión “muy sexual” de Andrew Dominik, que incluye desnudos y escenas de sexo explícito. Por eso la popular plataforma de streaming contrató a la montajista de “Tenet”, Jennifer Lame, para que pula algunas secuencias.

Ana de Armas, por su parte, sostuvo en distintas entrevistas que los desnudos en la película son necesarios. “Cuando Norma Jean está sola, desnudarla es literalmente despojarla de todo eso que ella no es en realidad: la voluptuosidad, los labios rojos, el lunar, es decir, del simulacro y el disfraz que usa ante los focos. No me siento cómoda haciendo escenas de desnudo, pero en «Blonde» era necesario. Desde que leí el guión sabía que tendría que apostarlo todo por esta película y nunca me dio miedo. Es probable que en algunas escenas de sexo los espectadores se sientan incómodos, pero el único motivo es porque Marilyn no está pasándola bien”, explicó.

Por sobre todas las cosas, el film explora la dualidad entre la persona de carne y hueso y la figura, el símbolo sexual de toda una generación. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta dualidad? “La razón por la que ella necesitaba crear este otro personaje viene de su infancia”, contestó De Armas. “Una infancia con un padre ausente para empezar y luego una madre que le dijo muchas veces que todo lo malo que había pasado era su culpa y que no la querían. A lo largo de su vida empezó a hacerse más y más famosa, y de repente todo lo que escuchó fue completamente lo contrario: Todo el mundo te quiere. Te desean. Sos amada. Sos aceptada. ¿Y cómo te enfrentás a eso? Sos deseada por todos menos por tus padres. Creo que fue una herramienta de ella para sobrevivir, en cierto modo, para superarlo”, analizó.

ana.jpg Ana de Armas en la avant premiere del film en Los Angeles.

El trauma que Monroe experimentó, desde sus tragedias familiares hasta las muchas formas en las que se aprovecharon de ella, es una constante en la narración de la película. “En términos de la historia, creo que lo que esta película hace con éxito es mostrar el otro lado”, explicó la actriz. “Nosotros vemos la vida a través de los ojos de Marilyn. Ves la imagen icónica de su vestido explotando en «La comezón del séptimo año» y pensás una cosa. Y ves cómo eso impactó en su matrimonio y cómo su marido abusó de ella. Oís hablar de sus aventuras con el presidente (John F. Kennedy) y pensás una cosa, y esta película muestra que en realidad es otra cosa. Te hacen sentirse incómodo porque Marilyn era incómoda. Hemos tenido una historia sobre Marilyn durante todos estos años. Creo que este film equilibra el mito. Para mí, como actriz, se trataba de a encontrar su vulnerabilidad. Yo no experimenté el tipo de trauma que tuvo Marilyn. Pero sé lo que es sentirse vulnerable. Y realmente tuve que permitirme profundizar en esa vulnerabilidad. Sabía que si podía hacer eso, podría tener éxito en el papel”, concluyó.