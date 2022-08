Marilyn Monroe: 60 años del fallecimiento de la femme fatale más influyente del Siglo XX

Con el tiempo, Marilyn Monroe se convirtió en un ícono de la cultura popular estadounidense, y se colocó a la par de grandes inspiraciones como Elvis Presley y Mickey Mouse. The American Film Institute la nombró la sexta leyenda femenina más grande de la pantalla en la historia del cine estadounidense.

Sobre su vida y carrera se han escrito cientos de libros, se han rodado muchísimas películas y documentales, ha sido objeto de obras de teatro, óperas y canciones, y ha influido en muchos otros artistas. Pero su convulsionada vida privada, desde su infancia hasta sus últimos días de vida, se fue cobrando las pocas esperanzas de la actriz de sentirse libre y seria en la industria sexista que la consagró.

Sus adicciones se hicieron cada vez más fuertes, y sus cuadros depresivos eran siempre más recurrentes y profundos. La salud de Monroe empeoró demasiado y pasaba la mayor parte del tiempo enferma. Y finalmente sucedió lo peor: el 4 de agosto de 1962, la actriz falleció por una sobredosis letal de barbitúricos. Sobre su muerte se han dicho muchas cosas, pero la carátula final de la causa quedó como "suicidio probable".

La noticia sobre su muerte impactó a miles de fanáticos que salieron a las calles para despedirla. La femme fatale más cotizada de la época se había apagado por completo, y había dejado este mundo sin nunca lograr ser comprendida ni alejada del papel de rubia tonta y sexy.

La más reciente revelación

La historia de la actriz da muchas vueltas. Nacida como Norma Jeane Mortenson el 1 de junio de 1926, la niña creció junto a su madre Gladys Monroe. Pero antes del nacimiento de Norma Jeane, Gladys había estado casada desde los 15 años con John Newton Baker, un hombre nueve años mayor que ella y con un comportamiento abusivo. La pareja tuvo dos hijos llamados Robert (1917-1933) y Berniece (n. 1919), y aunque Monroe hubiera ganado la custodia de sus hijos, Baker los secuestró y los llevó a vivir con él. Marilyn sólo supo de su hermana a los 12 años y la conoció recién en su adultez.

Luego, en 1924, Gladys volvió a casarse, esta vez con Martin Edward Mortensen, pero se separaron unos meses después y se divorciaron en 1928. En el medio, nació Norma Jeane, pero unas recientes pruebas de ADN llevadas a cabo en 2022 demostraron que la niña era hija de Charles Stanley Gifford, compañero de trabajo de Gladys con quien tuvo un affaire en 1925.

Esta gran revelación es parte del exhaustivo trabajo que se realizó para el documental "Marilyn, Her Final Secret", en el cual se arroja luz sobre los incesantes intentos de la actriz de conectar con su auténtico padre. Para demostrarlo, se utilizaron una muestra de cabello de Marilyn y una muestra de saliva de un bisnieto de Gifford, lo cual arrojó un resultado, para los realizadores del documental, "irrefutable".

Pero allí no terminan sus nudos familiares. Durante sus primeros años, la pequeña Norma Jeane vivió con un matrimonio por decisión de su madre que no se encontraba estable para criar a su hija. La niña vivió con Albert e Ida Bolender, y su madre la visitaba cada fin de semana, hasta que finalmente pudo comprarse una pequeña casa en Hollywood y se mudaron. Su hija tenía siete años.

Víctima de abusos

Madre e hija se mudaron y comenzaron a convivir con otros inquilinos, los actores George y Maude Atkinson y su hija, Nellie. Sin embargo, en enero de 1934, Gladys sufrió un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. A partir de allí, se pasó de internación en internación y casi no volvió a ver a su hija.

Monroe pasó a estar bajo la tutela del estado y la amiga de su madre, Grace Goddard, se hizo responsable de sus asuntos. Marilyn continuó viviendo con los Atkinson por poco más de un año y es posible que haya sido abusada sexualmente durante este tiempo. Pasó de ser tímida a retraerse por completo y desarrollar tartamudeo. En septiembre de 1935, Grace la colocó en Los Angeles Orphans Home, episodio que finalmente haría que se sintiera abandonada.

Al año siguiente, Grace se convirtió en su tutora legal y en 1937 la sacó de la institución, aunque su estadía con los Goddard duró poco ya que el marido de Grace abusó de Marilyn. Las innumerables biografías de la actriz cuentan que Marilyn fue abusada nuevamente a los doce años.

En 1938 comenzó a vivir con la tía de Grace, Ana Lower, pero dada su avanzada edad, volvió con los Goddard. Los Goddard debieron trasladarse a Virginia Occidental, pero las leyes de protección infantil prohibían que Marilyn se fuera con ellos así que volvió al orfanato. Cansada de esta situación, apenas cumplió 16 años, Monroe contrajo matrimonio con el hijo de sus vecinos, James Dougherty, el 19 de junio de 1942. Y aunque Monroe se sentía muy aburrida de la vida matrimonial, cuando Dougherty se alistó en la Marina Mercante y fue establecido en la Isla Santa Catalina, ella se mudó con él.

Marilyn Monroe y James Doherty.jpg

Del modelaje a la actuación

En abril de 1944, Dougherty fue enviado al Pacífico durante dos años, por lo que Monroe se mudó con sus suegros y comenzó a trabajar en Radioplane Company, una fábrica de municiones en Van Nuys. A finales de 1944, conoció al fotógrafo David Conover, quien había sido enviado a la fábrica por la Primera Unidad Cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Su misión era la de tomar fotografías de trabajadoras que levantaran la moral.

Marilyn Monroe primer trabajo.jpg

Conover no utilizó ninguna de las fotos de Monroe, pero sí la convenció de modelar para él y sus amigos. Marilyn (todavía Norma Jeane) dejó de trabajar en la fábrica, se mudó por su cuenta y firmó un contrato con la Agencia de modelos Blue Book en agosto de 1945.

La agencia consideró que la figura de Monroe era más adecuada para el modelo de pin-up que para el modelaje de alta costura, y apareció principalmente en anuncios y revistas para hombres. También le aconsejaron teñirse y alisar su cabello para ser más empleable.

Marilyn Monroe Pin Up.jpg

Según Emmeline Snively, propietaria de la agencia, Monroe se convirtió rápidamente en una de sus modelos más ambiciosas y trabajadoras: a principios de 1946, había aparecido en 33 portadas de revistas para publicaciones como Pageant, U.S. Camera, Laff y Peek. Como modelo, Monroe usó ocasionalmente el seudónimo de Jean Norman.

A través de Snively, Monroe firmó un contrato con una agencia de actuación en junio de 1946. Monroe obtuvo un contrato de seis meses y junto a un ejecutivo de 20th Century-Fox, eligieron su nombre artístico por el cual se la conoce hasta el día de hoy. En septiembre de 1946, Marilyn se divorció de Dougherty, quien estaba en contra de su carrera.

Primeros papeles

Durante todo lo que duró su primer contrato, Marilyn no actuó en ninguna película. Pasó los seis meses aprendiendo actuación, canto y baile, y observando el proceso de realización de películas. Al cabo de ese periodo, su contrato fue renovado y finalmente obtuvo sus primeros papeles: el primero en "Dangerous Years" (1947) y el segundo en "Scudda Hoo! Scudda Hay!" (1948).

Marilyn Monroe danza.jpg

El estudio también la inscribió en el Teatro Laboratorio de Actores, una escuela de actuación que enseña las técnicas del Teatro de Grupo, pero dado que sus profesores pensaron que era demasiado tímida para tener un futuro en esa profesión, Fox no le renovó el contrato.

Regresó al modelaje mientras también realizaba trabajos ocasionales en estudios de cine, como trabajar como bailarina "marcapasos" detrás de escena para mantener los protagonistas en los sets musicales. Pero Marilyn quería actuar, así que continuó estudiando en el Laboratorio de Actores. Y también comenzó a frecuentar las oficinas de los productores, a hacer contactos, incluso entabló un vínculo de amistad y ocasional compañera sexual con el ejecutivo de Fox, Joseph M. Schenck, quien convenció a su amigo Harry Cohn, el director ejecutivo de Columbia Pictures, para que la contratara en marzo de 1948.

En Columbia trabajó con la entrenadora principal de teatro del estudio, Natasha Lytess, quien fue su mentora hasta 1955. Su única película en el estudio fue el musical de bajo presupuesto "Ladies of the Chorus" (1948), en el que tuvo su primer papel protagónico como una corista que es cortejada por un hombre rico. Pero la película fue un fracaso y el estudio no le renovó el contrato.

Crecimiento profesional

Habiéndose quedado sin trabajo de nuevo, Marilyn volvió al modelaje, pero llevó su imagen un paso más adelante, y comenzó a realizar desnudos artísticos, y descubrió sentirse a gusto con ello. Poco después, conoció y se convirtió en la protegida y amante de Johnny Hyde, el vicepresidente de William Morris Agency. A través de Hyde, Monroe consiguió pequeños papeles en varias películas, entre las que se destacan dos obras aclamadas por la crítica: "All About Eve" (1950), de Joseph Mankiewicz, y la película negra de John Huston, "The Asphalt Jungle" (1950).

Marilyn Monroe scenes in "ALL ABOUT EVE" (1950) HD

En diciembre de 1950, Hyde negoció un contrato de siete años para Monroe con 20th Century-Fox, aunque con la condición de que Fox podría optar por no renovar el contrato cada año. Pocos días después, Hyde murió de un ataque cardíaco. En 1951, Monroe tuvo papeles secundarios en tres comedias: "As Young as You Feel", "Love Nest" y "Let's Make It Legal", y además, se inscribió en las clases nocturnas de arte y literatura de la Universidad de California.

Su popularidad entre el público fue creciendo cada vez más, y en 1952, comenzó un romance muy publicitado con la estrella de béisbol retirada de los New York Yankees, Joe DiMaggio, una de las personalidades deportivas más famosas de la época. Terminó de ganarse la simpatía del público cuando, luego de un escándalo en el que se descubrieron sus desnudos, Marilyn admitió haber ser ella en un momento muy difícil de su vida.

Marilyn Monroe y Joe DiMaggio.jpg

Dado el éxito de la estrategia de control del escándalo, Fox lanzó tres de las películas de Monroe: "Clash by Night", "Don't Bother to Knock" y "We're Not Married!". Las primeras dos fueron un intento de la actriz de separarse de aquella imagen de símbolo sexual y acercarse más al drama, objetivo que logró luego de que la crítica elogiara su actuación.

Clash By Night (1952) Official Trailer - Barbara Stanwyck, Marilyn Monroe Movie HD

Consagración y consumo de sustancias

Marilyn se ganó la reputación de ser difícil para trabajar. La actriz se sentía demasiado encasillada y no tenía voz en la modificación de sus personajes o líneas. Además, buscaba siempre la perfección, por lo que exigía filmar varias veces la misma toma. Para calmar sus ansiedades y su insomnio, comenzó a consumir ansiolíticos, anfetaminas y alcohol, de los cuales se volvió adicta.

Marilyn Monroe In "Niagara" - "Kiss"

Monroe protagonizó tres películas que se estrenaron en 1953 y emergió como un símbolo sexual importante y uno de las artistas más rentables de Hollywood. La primera fue "Niagara", en la que interpretó a una femme fatale que planeaba asesinar a su marido. Su segunda película de 1953, la comedia musical satírica "Los caballeros las prefieren rubias", consolidó su personalidad en la pantalla como una "rubia tonta". El filme se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año.

Marilyn Monroe in "Gentlemen Prefer Blondes" - "Diamonds Are A Girls Best Friend"

Finalmente, coprotagonizó junto a Betty Grable y Lauren Bacall, su tercera película del año, "How to Marry a Millionaire", en donde se mostró a Marilyn como una modelo ingenua que se une a sus amigos para encontrar maridos ricos. La película fue el mayor éxito de taquilla de Monroe en ese momento de su carrera.

How To Marry A Millionaire | Powder Room | 1953

Marilyn sintió cada vez más las presiones del estudio. Dado que su contrato no había cambiado desde antes de su consolidación en la industria, todavía tenía un sueldo mucho menor a sus compañeros y no podía elegir sus proyectos. Pero además, los ejecutivos pensaban que Monroe en otros papeles no sería rentable para la compañía, por lo que le prohibieron cualquier película "seria". Y así comenzaron las disputas entre la actriz y el estudio.

En septiembre de 1954, Monroe comenzó a filmar la comedia de Billy Wilder, "The Seven Year Itch", protagonizada junto a Tom Ewell. Marilyn interpretó a una mujer que se convierte en el objeto de las fantasías sexuales de su vecina casada. Aunque la película se rodó en Hollywood, el estudio decidió generar publicidad anticipada al organizar el rodaje de una escena en la que Monroe está parada en la rejilla del metro con el aire inflando la falda de su vestido blanco en Avenida Lexington en Manhattan. La icónica escena se convirtió en portada de todos los diarios y revistas, aunque también provocó el disgusto de su pareja DiMaggio, de quien se terminó separando.

The Seven Year Itch (4/5) Movie CLIP - A Delicious Breeze (1955) HD

Marilyn Monroe Productions

Después de terminar el rodaje de "The Seven Year Itch", la actriz se fue de Hollywood a la costa este, donde ella y el fotógrafo Milton H. Greene fundaron su propia productora, Marilyn Monroe Productions (MMP), dado que Monroe se sentía "cansada de los mismos viejos roles sexuales". Pero como su productora no tenía fondos y los estudios Fox ansiaban tenerla de nuevo, Monroe y Fox firmaron un nuevo contrato de siete años, en el que la actriz recibiría 400 mil dólares para hacer cuatro películas, con derecho a elegir sus propios proyectos y directores.

Paralelamente, comenzó a tomar clases con Lee Strasberg y conoció al dramaturgo Arthur Miller. El vínculo entre ellos fue creciendo cada vez más hasta volverse algo serio, aunque el estudio rechazaba esta relación dado que Miller había sido acusado de comunista.

Marilyn Monroe y Arthur Miller.jpg

En marzo de 1956, Monroe comenzó a filmar el drama "Bus Stop", su primera película bajo el nuevo contrato, en la cual interpretó a Chérie, una cantante de salón cuyos sueños de estrellato se ven complicados por un vaquero ingenuo que se enamora de ella. "Bus Stop" fue lanzada en agosto de 1956 y se convirtió en un éxito comercial y de crítica.

Marilyn Monroe - That Old Black Magic (Bus Stop)

La primera producción independiente de MMP fue muy difícil debido a una pelea con su coestrella, quien la trató de manera condescendiente. Y mientras todo esto sucedía, su dependencia de los productos farmacéuticos aumentó y sufrió un aborto espontáneo. A pesar de las dificultades, el rodaje se completó según lo previsto a finales de 1956. "El príncipe y la corista" fue lanzada en junio de 1957 y resultó impopular entre el público estadounidense, aunque en Europa haya recibido el premio italiano David di Donatello, el premio francés Crystal Star y una nominación a un BAFTA.

"Some Like It Hot": una de las mejores películas jamás realizadas

Luego de un año y medio alejada del trabajo, en el que sufrió aún más sus adicciones y además tuvo un embarazo ectópico y un aborto espontáneo, la actriz volvió a los estudios para filmar la película "Some Like It Hot". Nuevamente, la situación de producción y grabación fue muy difícil, pues Monroe tenía sus exigencias y un nivel de perfeccionismo muy alto, al igual que su compañero de elenco, con quien estaba en constante desacuerdo.

Marilyn Monroe - Some Like It Hot (1959)

No obstante ello, la película se estrenó en marzo de 1959 y tuvo un enorme éxito, tanto que le valió a Marilyn su primer Globo de Oro a Mejor Actriz, además de recibir cinco nominaciones a los premios Oscar y de haber sido elegida como una de las mejores películas jamás realizadas.

Marilyn Monroe Globo de Oro.jpg

Tras el estreno de esta película, Monroe se tomó otra pausa y volvió a finales de año para la película "Let's Make Love", que fue un completo fracaso. Su salud y el estado emocional se fueron deteriorando notablemente. Por las noches, para combatir su insomnio, llamaba con frecuencia por teléfono al Dr. Ralph Greenson, su psiquiatra y psicoanalista.

"The Misfits", su última película

La última película que Monroe completó fue "The Misfits", de John Huston, que Miller había escrito para darle un papel dramático. En ella interpretó a una mujer recientemente divorciada que se hace amiga de tres vaqueros envejecidos, interpretados por Clark Gable, Eli Wallach y Montgomery Clift. El rodaje en el desierto de Nevada entre julio y noviembre de 1960 fue nuevamente difícil.

El insomnio y las drogas provocaban que faltara mucho al set y que debiera ser maquillada mientras aún dormía bajo los efectos de sus medicamentos. En agosto, la filmación se detuvo para que ella pasara una semana en un hospital de desintoxicación.

Monroe y Miller se separaron después de terminar la filmación y ella obtuvo el divorcio mexicano en enero de 1961. La película fue un fracaso y durante los siguientes meses, la adicción de Monroe a los fármacos y al alcohol la llevaron nuevamente al borde de la muerte.

Problemas de salud, drama presidencial y "La Última Sesión"

A pesar de continuar trabajando dado que tenía un contrato con Fox, sus problemas de salud fueron más fuertes. La actriz estuvo muy enferma y a pesar de las recomendaciones de los médicos, el estudio alegó que Monroe estaba fingiendo y que debía volver al set.

En mayo de 1962, se tomó un descanso para cantar "Feliz cumpleaños, Sr. Presidente" en el escenario de la celebración del cumpleaños anticipado del presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York. Este episodio de la historia responde a un romance que habían tenido la actriz y el presidente, quien luego cortó el vínculo con Monroe por llamada telefónica.

Marilyn Monroe singing Happy Birthday Mr President. High quality

Marilyn llamó la atención con su vestido al cuerpo de color beige cubierto de pedrería, que la hacía parecer desnuda. El viaje de Monroe a Nueva York causó aún más irritación a los ejecutivos de Fox, que querían que ella lo cancelara. Cuando estuvo nuevamente de baja por enfermedad durante varios días, Fox decidió que no podía permitirse que otra película se retrasara. El 7 de junio, Fox despidió a Monroe y la demandó por $750.000 en daños.

Fox pronto lamentó su decisión y reabrió las negociaciones con Monroe a finales de junio, con un acuerdo sobre un nuevo contrato, y para reparar su imagen pública, Monroe participó en varias empresas publicitarias, incluidas entrevistas para Life y Cosmopolitan y su primera sesión de fotos para Vogue. Para Vogue, ella y el fotógrafo Bert Stern colaboraron en dos series de fotografías, una editorial de moda estándar y otra de ella posando desnuda, que se publicaron póstumamente con el título "La Última Sesión".

Marilyn Monroe La última sesión.jpg

Fallecimiento: suicidio y teorías conspirativas

En la noche del 4 de agosto de 1962, su ama de llaves Eunice Murray decidió pasar la noche con la actriz, pero alrededor de las 3:00 a.m. del 5 de agosto se despertó y sintió que algo andaba mal. Vio luz debajo de la puerta del dormitorio de Monroe, pero no pudo obtener una respuesta y encontró la puerta cerrada.

Murray llamó entonces al psiquiatra de Monroe, Ralph Greenson, quien llegó a la casa poco después e irrumpió en el dormitorio a través de una ventana para encontrar a Monroe muerta en su cama. El médico de Monroe, Hyman Engelberg, llegó alrededor de las 3:50 a.m. y la declaró muerta en el lugar. Tenía 36 años.

Marilyn Monroe muerte.webp

A las 4:55 de la madrugada, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles recibió una llamada inquietante por parte de Greenson que comunicaba que la actriz había muerto. El policía advirtió una serie de incongruencias en los testimonios de los dos médicos y el ama de llaves.

Se habían retrasado en notificar su muerte y la escena parecía alterada, las sábanas estaban cambiadas y limpias y el cuerpo había sido movido. La señora Murray estaba lavando ropa, lo que le causó gran sorpresa. Las livideces del cadáver no coincidían con la postura antinatural en la que yacía el cuerpo. En principio, tampoco había agua ni jarra ni vaso con que hubiera podido ingerir las pastillas, aunque más tarde, en la escena aparecería muy oportunamente un vaso con la llegada de otros policías y forenses.

Marilyn Monroe muerte.jpg

Monroe murió entre las 8:30 p.m. y 10:30 p.m. del 4 de agosto, y el informe de toxicología mostró que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos. Se descartó la posibilidad de que Monroe hubiera tenido una sobredosis accidental porque las dosis encontradas en su cuerpo estaban varias veces por encima del límite letal.

Por falta de pruebas, muchos creen que fue asesinada y que la responsabilidad caía en sus médicos, Greenson y Engelberg, que le recetaban diversos barbitúricos que pudieron acumularse en su organismo hasta alcanzar niveles peligrosos para la vida. La hipótesis del suicidio correría la atención sobre la posible responsabilidad de sus médicos personales en la muerte y los salvaría de cualquier imputación penal.