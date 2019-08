Feliz con su presente sentimental, Mariano Martínez decidió celebrar a lo grande su tercer aniversario de amor con Camila Cavallo de una manera muy especial.

"Amor, hoy se cumplen 3 años desde que la vida, el destino, el universo, Dios (instagram ja) nos cruzó por primera vez", comenzó relatando en la red social.

"Jamás pensamos que ese 7 de agosto del 2016 iba a a ser diferente para los dos. Que nos íbamos a mirar a los ojos y conectaríamos profundamente. Tanto que quisimos tener a nuestra tan esperada hija, iniciando nuestro camino juntos, codo a codo, creciendo juntos, aprendiendo juntos, evolucionando de la manera más pura y espectacular que superó hasta mis mejores sueños. Las cosas pasan para algo (estoy convencido cada vez más de eso) todo lo que vivimos a los largo de estos 3 años hicieron que hoy tengamos este ahora tan conectados y sintiendo este amor que nos llena el Alma. Te amo tantísimo tanto", agregó enamorado.

El actor no quiso quedarse sólo con tiernas palabras para su mujer, sino que decidió sorprenderla tatuándose su nombre en la pierna izquierda.

"Siguiendo con el festejo de nuestro aniversario, uno de mis regalos es llevar tu nombre tatuado en un lugar que jamas pensé que me iba animar a tocar otra vez con una aguja. Mi pierna izquierda, que para mí tiene un enorme significado, es de superación, fuerza y amor. Muchos conocen la historia y muchos no. Hoy no es el momento de contar eso. Sí decir que estás para siempre en mi Alma,en mi corazón y también en mi piel. Quería darte anoche la sorpresa apenas el reloj marcara las 00:00hs y lo logré", finalizó.