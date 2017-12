Mariano de la Canal apareció un día en la tribuna de "ShowMatch" declarando su fanatismo por Wanda Nara. El muchacho clamaba el nombre de la rubia y hasta derramaba lágrimas de supuesta admiración con la sola mención del nombre de la mujer de la cual se mostraba obsesionado hasta la ridiculez.

Gracias a esas idas y vueltas con Marcelo Tinelli, Mariano conoció la fama y ahora, el actor es una figura reconocida en la televisión boliviana.

Este miércoles, en "Los Angeles de la mañana", De la Canal terminó por confesar que todo aquello formó parte de una simpática e inofensiva farsa.

"Era todo trucho", arrancó a contar entre risas. Y siguió: "La verdad es que se dio porque me invitaron a hacerlo", aseguró luego.

Más tarde, Mariano reveló cómo sucedió todo: "Yo soy amigo de su peluquero, Kennys, entonces me contactó por ese medio. Wanda me llamó por teléfono. Después entré al Bailando y seguí trabajando", relató.

"Nunca me dieron un peso, no gané nada. Wanda jamás me pidió que dijera algo. Podía salir bien o mal, pero ella necesitaba previa. Era todo un juego con Marcelo", concluyó De la Canal.





