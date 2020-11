Mariana Nannis hizo fuertes declaraciones sobre la novia del Pájaro Caniggia

Ante semejante declaración, De Brito aclaró: “Todo esto que me cuenta Mariana muy alegremente yo no lo había escuchado nunca. Ni lo que dice Ruggeri ni lo del cambio de sexo que hasta donde yo tengo entendido no lo tuvo. Acá contamos de su vida cuando apareció”.

Embed

Por su parte, Sofía también se comunicó con el programa "LAM" para responderle a Nannis y desmentirla: “Ya no sabe con qué joderme. Es lamentable. Yo me operé las lolas, la nariz porque se me cantó como cualquier mina. Mariana se operó toda en Marbella y se lo hicieron mal, no es mi culpa”, sostuvo.

“No me mueve un pelo, no entiendo por qué está obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy una travesti. A Claudio todo esto le da asco, porque está enferma y dice cualquier cosa. Ella inventa cualquier cosa, se la pasa tirando mierda todo el tiempo”, afirmó Bonelli indignada.