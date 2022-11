María Garay: "Subirme al escenario es un sueño que traigo desde la cuna"

“Profesionalmente comencé en marzo de 1969. A mí el tango me dio una manera de ser, una manera de vivir y un estilo. No me arrepiento para nada de este camino que tomé, lo digo en una canción que estrené el año pasado, que a partir de mis dichos la escribió el productor de «Secretos de camarín», un espectáculo que es la representación de mi trabajo y mi vida con el tango”, contó Garay en diálogo con Escenario, y manifestó estar agradecida con un público que siempre estuvo atento a su trabajo y la acompañó a lo largo de toda su carrera.

Para la artista, esta dedicación a los escenarios es “una manera de ser y de vivir a dos aguas”, porque nunca dejó de lado su presencia en el marco familiar, y con mucho esfuerzo logró balancear su trabajo con sus afectos.

La cantante que, entre otros logros, fuera ganadora del Gardel de Oro en la Sexta Fiesta Nacional de Tango en 1970, frente a un jurado conformado por Eladia Blázquez, Hugo Del Carril, Homero, Virgilio Expósito y Chabuca Granda; recorrió en la charla sus memorias artísticas y recordó a sus más preciados referentes.

Cuenta que a pesar de moverse en un universo preponderantemente masculino, no le resultó difícil el camino porque siempre se sintió avalada por las grandes figuras. Y en ese recorrido, Rosario siempre estuvo presente.

“Allá por el año 74 fui por primera vez a Rosario siendo partenaire de Roberto Rufino, uno de los más grandes exponentes de nuestro tango. A partir de ese momento hice de partenaire de grandes como Alberto Morán, Alberto Podestá, mi padrino Alberto Marino, y fui ingresando de lleno a un equipo, por decirlo de algún modo, muy elegido por el público. Nunca dejé de trabajar y de ser reconocida por mi trabajo, en la televisión, por mis discos y en los viajes”, indicó.

En la pantalla chica tuvo una consagración definitiva en el programa “Grandes valores del tango” y “La Botica del Angel”, y en varias oportunidades se destacó como embajadora del tango por todo el mundo. De Sudamérica a Tokio, pasando por Estados Unidos y Europa.

A la pregunta de si alguna vez se bajó del escenario, Garay respondió con un no rotundo, y aseguró: “Nunca le quité el cuerpo a nada”. Aun cuando transcurrieron tantos años desde su debut profesional, la cantante dice sentirse movilizada por la misma pasión: “Hoy siento la misma emoción cuando me subo a un escenario que la primera vez. El día que deje de sentirlo, será entonces el aviso que me dará la vida para decirme hasta acá y quedarme quieta”, y agregó: “Esa emoción que siento por subirme al escenario es un sueño que traigo desde la cuna, la música fue mi gran amor, no tengo miedos, no tengo dudas del camino que elegí. Sabemos que en la vida no es sólo caminar sino también honrar lo que hacemos”.

76688300.jpg MANUEL CANSINO. Productor y director de “Fiesta de Tango”.

Vuelta a Rosario

Fiesta de Tango es el espectáculo que trae de regreso a María Garay a una Rosario muy apreciada por ella. “Llegamos de la mano de Miguel Cansino como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, en la época en la que estaba nuestro querido amigo Alejandro Mustafá, algo que extraño siempre”, y agregó: “Siempre Rosario estuvo en mi corazón, nunca dejé de visitarla. Ahí tengo grandes amigos y algunos que ya no están, eso me emociona demasiado”, haciendo alusión al tanguero rosarino con quien compartió escenario en su última presentación antes de la pandemia.

Garay destacó el vínculo afectivo que tiene con la ciudad y dijo que no sólo la emociona el encuentro con los artistas rosarinos, sino también con el público local. En el espectáculo de mañana la cantante estará acompañada de grandes artistas, músicos, cantantes y bailarines. Entre ellos, su hija Marisa Garay, que tiene una larga trayectoria en el escenario desde la actuación y la música.

“Subirme a un escenario junto a mi hija es un sueño acariciado por mí desde siempre y hace mucho que lo estamos haciendo”, confesó la cantante. El primer espectáculo que hicieron juntas se llamó “Las Garay frente a frente”, y en él hacían una especie de duelo de géneros musicales, donde Marisa cantaba algún rock y su madre le respondía con un tango. Desde ese show trabajaron juntas siempre que tuvieron la oportunidad.

Marisa Garay comenzó cantando géneros latinoamericanos, su madre cuenta que se inclinó profesionalmente al tango hace casi una década. Como todo artista hizo su propio descubrimiento y “se encontró a sí misma con el tango”, afirmó Garay.