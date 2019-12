La exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el periodista Enrique Sacco fueron sorprendidos en el aeropuerto de Ezeiza a punto de partir hacia París, donde recibirán el año nuevo.

El rumor de romance entre la exfuncionaria del gobierno de Macri y el esposo de la periodista Débora Pérez Volpin -quien falleció en febrero de 2018 producto de una mala praxis durante una videoendoscopia realizada el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio de La Trinidad- tomó fuerza luego de que ambos coincidieran en la mesa de Mirtha Legrand.

Vidal se separó en marzo de 2016 de común acuerdo de Ramiro Tagliaferro tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común.

La revista Caras fotografió a ambos juntos luego de cenar el domingo 15 de diciembre en un restaurante del barrio porteño de San Telmo. "Romance confirmado", tituló la publicación.

Ahora, Vidal y Sacco recibirán el 2020 en un lugar muy especial: la pareja se tomó este jueves un avión hacia París. También pasearán durante unos días por Londres.

María Eugenia y Enrique fueron abordados por el movilero de "Involucrados", el ciclo de América TV, y hablaron por primera vez sobre su relación con Mariano Iúdica.

La pareja estaba en el aeropuerto de Ezeiza esperando para abordar el avión que los llevará a Europa. “Detrás de la gobernadora había una mujer que me interesaba conocer”, dijo Quique, mientras la exgobernadora lo miraba con ojos de enamorada, y agregó: “Yo la conocí en el programa de Mirtha y después nos escribimos. Nunca me fijé en que fuese la gobernadora. Detrás de la gobernadora había una mujer que me interesaba y que valía la pena conocer. No me fijé en su cargo".

Por su parte, María Eugenia señaló: "No lo tenía visto de antes. En mi casa lo conocía por su carrera pública. Nos conocimos en el peor momento, en el medio de la campaña. El me invitó a cenar y ahí nos empezamos a conocer".