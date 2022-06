María Becerra sorprendió al besar a una fanática

"Postales de un show en España", escribió la artista en el posteo del beso. Y las redes estallaron al ver la imagen, los pedidos de besos estuvieron a la orden del día y muchos expresaron que sentían envidia de la fanática.

En medio de la vorágine mediática por el romance de La China Suárez y su ex, Rusherking, Becerra lanzó el segundo corte de su nuevo disco, el cual parece estar inspirado directamente en el cantante.

Se trata de una canción de desamor, la cual lleva como título “Ojalá” y tiene un sinfín de “palitos” para su ex pareja, con lo cual dejó en claro que su relación pasó por muchísimos altibajos.

Tal como lo contó la propia artista en más de una oportunidad, sus canciones suelen estar inspiradas en situaciones que ella misma ha vivido, e incluso confesó que con su hit “Tú me lo haces fácil” -en el cual se muestra completamente enamorada de una persona- Rusherking fue su gran inspiración.

“Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez”; “Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver”; “Eras un muñeco porque no tenías alma”; “Con tanta' mentiras, ya te sobra la experiencia” y “Es un triste recuerdo lo que hemo' sido”, son algunas de las frases que resuenan en la composición.