María Becerra presumió de su cambio físico y habló del bullying que sufrió de adolescente

“Obvio que no sé posar porque no tengo ni idea”, se excusó con su espontaneidad al mostrar sus bíceps y su espalda. Pero se encargó que el mensaje llegara a destino: “Estoy ilusionada, les juro que estoy chocha y quería compartirlo ”, agregó, acompañada por una sonrisa y aconsejando a sus seguidores para que siguieran sus pasos.

“Metanle, tengan constancia. Yo hace seis meses que estoy entrenando y no saben lo difícil que es. A mí, que tengo mucha motivación, la verdad que a veces se me complica con el trabajo pero le re meto. Me felicito a mí misma y estoy orgullosa de los logros”, contó luego del entrenamiento.

Maria Becerra en el Gimnasio Via: Story

Sin embargo, el momento de la reflexión llegó minutos más tarde, una vez terminado su entrenamiento. Más relajada, Becerra contó algunos inconvenientes que tuvo con su aspecto físico a lo largo de su vida y que de a poco empiezan a quedar atrás. “Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo, con elegir qué ropa usar. No saben lo que era con los videoclips, les pedía por favor que no los saquemos, me veía horrible con las patas muy flacas. La he pasado mal con los prejuicios hacia mí misma, con cómo me veía yo en el espejo, con comentarios que he recibido, sobre todo, de chica”, relató sin rodeos.

Luego, María explicó los motivos. “Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos”, explicó la cantante de "¿Que más pues?". Y también mostró los avances gracias a la rutina física, que le permitió finalmente ganar peso, con tres fotos de perfil de diferentes momentos: la primera pesando 41 kilos, la segunda 46 y la más actual con 48.

Finalmente, Becerra completó su mensaje cuestionando las agresiones que sufrió durante su adolescencia que la afectaron al punto de no poder usar determinadas prendas de vestir: “He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en un montón de lugares, tantos que a los 15 se me generó un trauma y no volví a usar ropa apretada hasta las 21. Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short”, enumeró. Pero a pesar de que ahora se siente mucho mejor con su cuerpo, todavía no se siente cómoda para usar jeans ni shorts.