Marcelo Tinelli y una frase para ilustrar la crisis social: "La gente come cartón"

Marcelo Tinelli finalizó anoche con alto rating la temporada número 30 de ShowMatch, en la que Nico Occhiato y Flor Jazmín Pérez se consagraron campeones del Bailando 2019. Al despedirse del ciclo el conductor se emocionó, e hizo una reflexión sobre la situación de la Argentina y pidió terminar con la grieta: "Tenemos que demostrar que somos un pueblo solidario".

Embed Ver esta publicación en Instagram Último programa de estos 30 años y vos tipo... Una publicación compartida de Marcelo Tinelli (@marcelotinelli) el 16 Dic, 2019 a las 5:50 PST

Luego, siguió hablando con la prensa y metiéndose de lleno en temas políticas. "Seguramente todas las medidas que tomó (Alberto Fernández) no van a ser las que a mí más me gusten, pero uno no tiene que pensar en uno, tiene que pensar en el conjunto. Estas medidas son lo mejor que le pueden pasar a la Argentina después de dónde veníamos".

Embed

El conductor también se refirió a las dificultades que deben enfrentar los empresarios: "Estamos en un país donde se debe más de 250 mil millones (dólares). Las empresas no pueden funcionar seguro con una tasa de interés como las que tenés. Es muy difícil mantener a los empleados, donde ha caído el consumo estrepitosamente y sigue cayendo. Lo hemos notado en la facturación; todos los programas de nuestra industria también".

Durante la charla, el conductor hizo hincapié en la importancia de bajar los índices de la pobreza del país. "Cuando una tierra está arrasada como en estos momentos, porque cuando bajás al Conurbano te das cuenta lo que realmente vive la Argentina, ahí es cuando ves que la gente come cartón. Ahí te das cuenta que hay que ayudar, y hay que estar".

En los últimos tiempos, el nuevo presidente de San Lorenzo se ha mostrado muy interesado en colaborar con este nuevo gobierno, e incluso participó de la primera reunión del Consejo contra el Hambre que fue realizada el 15 de noviembre en Puerto Madero. Esta iniciativa fue impulsada por Fernández para trabajar en un plan de contención social contra la pobreza.