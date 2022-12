Tinelli habló de la Mesa del Hambre: "Me dicen kirchnerista"

"La segunda parte de la promesa es el tatuaje en el pecho -dijo-. Va a tener un lado de color: la bandera argentina. Y del otro lado, la cara de Diego (Maradona) y la de Leo (Lionel Messi)", agregó Tinelli, y, ante la pregunta de De Brito sobre si quería más a Diego Maradona que a Lionel Messi, dijo: "¡Pero, no, si Maradona jugó conmigo, estuvo en el programa... Sos mete púa. Nunca había escuchado eso... El primero que lo dice sos vos".

Tinelli accedió al móvil de "LAM" y respondió todas las preguntas, hasta las más urticantes y referidas a su actuación en política. Hablo inclusive sobre su participación en la Mesa del Hambre, para que lo convocó junto con otros famosos el presidente Alberto Fernández y que provocó una catarata de críticas en las redes sociales. Lo hizo calmadamente pero con firmeza, convencido de lo que había hecho.

"Es muy fácil ponerle el mote de kirchnerista a alguien porque va a colaborar en la Mesa del Hambre. Cuando en el gobierno anterior colaboraba con Carolina Stanley y con María Eugenia Vidal, e íbamos a las escuelas y a comedores, nunca me dijeron 'Che, mirá: amarillo, PRO, macrista'. Nunca nadie me dijo nada. Pero en este caso, me dicen kirchnerista", respondió Tinelli.

"Si hay una persona que no me quiere, es justamente Cristina Kirchner, porque se quedó medio enojada con la imitación que hacía (de ella) Martín Bossi, porque los zapatos eran grandes... Qué se yo...", recordó.

"En la Mesa del Hambre, yo estuve en una reunión y después no fui más -añadió. Ese día, cuando me preguntaron qué quería hacer, dije que algo puntual. Y gracias a la Mesa del Hambre, hicimos siete pozos de agua para las comunidades wichi de Salta. Dos de ellos los pagué de mi bolsillo. Y para los otros cinco, conseguí de empresarios amigos. Me parece que eso es maravilloso", añadió.

¿Qué pasó con "Canta conmigo"?

Pese a que el rating no lo acompañó como en años anteriores, Tinelli se mostró satisfecho con "Canta conmigo". “Yo me quedé muy contento con el formato del certamen de canto, es muy exitoso en todo el mundo y para mí estuvo muy bueno hacerlo. Trabajar con cien jurados fue un desafío y me sentí cómodo. Por ahí no tenía la dinámica del vivo a la que yo estoy acostumbrado, pero también el tener la posibilidad de grabarlo me permitió viajar al Mundial con mi hijo que fue lo más emocionante que me pasó este año”, destacó el animador.

Y añadió: “Me emociono de solo pensar haber estado 31 días con él y ver ganar a la selección argentina. Además, compartir con mis amigos, yo lo comparo al mismo nivel de haber ganado la Copa Libertadores con San Lorenzo, que en ese momento había ido con Francisco y le colgué la medalla, son momentos que van a quedar en la gloria para mí.”

La importancia de su trabajo profesional en su vida

Tinelli destacó la importancia que ha tenido su labor profesional en su vida. Inclusive confesó que el trabajo lo sacó de "un montón de situaciones difíciles", recordó que creció en una familia con recursos limitados, con un papá y una mamá que estaban enfermos, y que tuvo que venir a Buenos Aires y trabajar para ellos. "Desde hacer sandwiches en el equipo de José María Muñoz hasta repartir tarjetas de plomería, también tuve que hacer canjes con clínicas privadas para poder internarla a mi mamá en alguna institución psiquiátrica. Por eso, siempre digo que a mí el trabajo me sacó de lugares muy difíciles y muy oscuros”, contó.

Desde que se separó de Guillermina Valdes, Tinelli no volvió a formar pareja. Él mismo aclaró que está soltero y que le gusta cómo está. “Está bueno este espacio para poder estar con mis hijos y mis amigos sin tener que negociar nada con una pareja, así me siento muy libre y muy tranquilo. Si me quiero poner el pelo blanco, lo hago. No tengo que rendirle cuentas a nadie”, confesó.