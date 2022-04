Marcelo Tinelli cambiará de formato y pidió el regreso de una ex compañera

Marcelo Tinelli hará televisión este año en El Trece a partir de agosto pero con un programa de diferente formato al Bailando, ya que su productora LaFlia analiza replicar un ciclo de la BBC, llamado All Together Now, que consiste en un certamen de talentos con 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas; mientras que el conductor ya pidió el regreso de su locutora, Marcela Feudale, quien luego de muchos años juntos en 2021 no estuvo porque optó por cuidar a su madre debido a la pandemia.