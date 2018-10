Fueron Tini Stoessel y Ricardo Montaner los que pulsaron el botón para elegir a Ponce. "Soy argentino, soy de Rosario, estoy muy emocionado y no puedo ni hablar", contó.

Marcelo Ponce La Voz Rosarino



Axel resaltó las dificultades del tema elegido mientras que Tini estaba maravillada. "Me generaste algo sin mirarte, no podía creer tu voz, la dulzura, la simpleza, claramente tenés algo especial y me lo transmitiste", dijo.

"Tenés dos opciones, pero las chicas somos poderosas", le apuntó la Sole y enseguida Tini no dudó: "Quedate conmigo".

Mientras que Montaner lo invitó a ir a comer fainá y seguir de rumba. "Lo admiro mucho a Ricardo, pero voy a elegir a las mujeres", dijo Ponce y se quedó con Tini.

Marcelo Ponce es el participante rosarino que anoche consiguió conquistar al público y al jurado de "La voz argentina" con el tema "Solamente tú" de Pablo Alborán.