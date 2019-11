Marcela Tinayre habló del estado de salud de Marcos Gastaldi

Marcela Tinayre se refirió al delicado estado de salud de su esposo Marcos Gastaldi, quien padece una dura enfermedad neurológica.

“Hay días que llego muy triste a casa, pero no me permito llorar. A veces me duele el estómago tratando de contenerme”, dijo en "Los ángeles de la mañana".

Además, se refirió a cómo lleva la situación Rocco, el hijo de los dos: “Yo lo contengo. Es un adolescente y lo trato de sostener, porque tiene sus momentos de enojo. Me acompaña lo que quiere y lo que puede, no soy de esas madres que dice ‘vamos a verlo’. Capaz parece ingrato lo que digo, pero no quiero saturarlo con el tema”.

“Todo el que tiene un familiar enfermo sabe que es muy difícil sostenerlo. Trato de hacer un acting con esto. Ayer les mandé a mis mejores amigos y familia una foto diciéndoles lo bien que está Marcos, y hasta ahora nadie me contestó”, contó.

“Las enfermedades neorológicas son muy difíciles de volver atrás. Además yo, por sobre todo, lo que quiero es que Marcos tenga una linda calidad de vida”, señaló Tinayre.

“No es que está perdido, tiene momentos. Es una enfermedad del mal. Es duro. Muy duro. Voy por la Panamericana llorando hasta mi casa”, aseveró Marcela.