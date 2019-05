Marcela Tinayre estuvo anoche al frente de uno de los ciclos de su madre, Mirtha Legrand, quien se encuentra convaleciente tras ser intervenida por una brida abdominal.

"Está regia, fantástica. Quiero aclarar que a mi madre le sacaron los puntos el jueves, por lo cual no era conveniente que esté acá en el piso. No pidamos tan rápido las cosas cuando son cuestiones de salud. No son cuestiones graves, pero son cuestiones de salud", dijo la conductora.

"Creo que el fin de semana que viene ella va a estar. Lo van a anunciar, por supuesto", agregó Tinayre sobre la posible fecha de regreso de la diva a la televisión. Luego, Marcela habló de su rol al frente de los míticos programas. "Les juro que es verdad: estoy más agitada que el fin de semana anterior. Mucho más. Yo dije: Hoy ya va a estar, yo la veo desde casa. Y nada de eso", comentó.

El fin de semana pasado, Mirtha habló en vivo con su hija por teléfono: "Sospecho que el fin de semana que viene ya voy a estar en condiciones. Estoy muy bien y me encuentro perfecta. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo alguna visita, aunque poca, porque por ahí hablamos mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto", dijo entonces Mirtha.