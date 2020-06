Marcela Tinayre dijo sobre Tinelli: "Para ser político hay que estudiar"

Marcela Tinayre no anda con rodeos a la hora de decir lo que piensa, sin importarle demasiado lo que su verdad puede provocar. Por eso durante una entrevista televisiva, cuando la pregunta de la periodista Andrea Falcone de Jubilados TV giró en torno a Marcelo Tinelli, la hija de Mirtha Legrand remató: "Me parece que la política no es solamente ser popular. Ese es sólo un ingrediente de la torta. Para ser político hay que estudiar. Hay que hacer, aunque sea un cursito de ciencias políticas".

Pero Marcela Tinayre fue por más: "Después pasan como estrellas fugaces y no pasa nada. Del Sel fue político, pasó y no pasó nada. Palito Ortega fue político y no pasó nada", agregó mencionando a otras figuras de los medios de comunicación que tuvieron un cargo en la actividad política del país.

A medida que avanzaba en la reflexión, iba esmerilando a Tinelli: "No quiero minimizar, si hay una pasión. Quizás la de ser muy popular y conductor fue su profesión errada y la acertada era la de ser político. Igual me parece que involucrarse es muy importante”, señaló la conductora como para salir del tema sin que la opinión fuera del todo lapidaria.

En el transcurso del diálogo el presente de Mirtha Legrand era ineludible, ya que la legendaria actriz y conductora está cumpliendo una estricta cuarentena, a tal punto que su programa está a cargo de Juanita, la hija de Marcela. "Los adultos, muy, muy, mayores, como mi mamá en esta pandemia, viven con mucho miedo y eso les quita mucha energía. Pero también les han inculcado mucho el miedo, cuando ellos seguramente son los mejores alumnos. Yo tengo una madre muy activa, es increíble la garra que le pone, camina por la casa, va viene, pero están todos con mucho miedo".

En este sentido la conductora puso en valor el coraje y el esfuerzo que están haciendo los adultos mayores: "Me emocionan los adultos mayores, porque han vivido una Argentina con tantos vaivenes y han sobrevivido a todo eso. Que no bajen los brazos que sigan luchando por sus derechos", concluyó.