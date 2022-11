“Cantar me da salud mental, física, me hace sentir útil, me equilibra”, confiesa la cantautora Marcela Morelo, quien llegará a Rosario el viernes 4 de noviembre al teatro El Círculo, para recorrer sus 25 años con la música. Sus canciones trascendieron fronteras y llegó a posicionarse en países de Latinoamérica, así como también en España o Italia, entre otros. Pero también esas melodías llegaron a otros ámbitos de la cultura popular, como a las hinchadas de fútbol. El claro ejemplo está con “La fuerza del engaño”, que hace tiempo viene sonando en las tribunas de los estadios. Durante 25 años, Marcela Morelo ha regalado el color y la personalidad de su voz, su calidad como compositora y también como intérprete. En un cálido mano a mano, la artista habló con La Capital sobre su vida familiar, su vida artística y la importancia de elegir esta ciudad como primer destino de su gira nacional.

—Muy bien, por supuesto. Estoy ensayando y tocando, porque estamos resumiendo estos 25 años de carrera. No nos decidimos qué canción queda afuera o no, porque si no estaríamos un rato largo en el escenario. Y también estrenando una canción nueva, eso me da mucha alegría porque puedo brindar una novedad al público.

—¿Cómo es tu experiencia con el público rosarino?

—Siempre es amorosa porque no recibo más que amor cada vez que voy. Tengo gente que viene siempre, gente nueva; siempre fue un puntapié para mí y para cualquier artista ir a tocar a Rosario. Lo más lindo es que estrenamos la gira y, además, es la primera vez que voy a estrenar esta canción. Luego me quedan fechas en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y cerramos en el Gran Rex de Buenos Aires.

—¿Cómo nació esta colaboración con Diego Torres para “Chau-Me puedo equivocar”?

—La canción la compusimos con Rodo, mi marido, y nos pusimos a hacer varias canciones para un futuro disco, y bueno, salió esta canción; y como hoy día, también se estila mucho y se buscan colaboraciones, invitar a alguien y compartir la música, surgió la idea de hacerlo con Diego Torres. Se dio bastante loco todo porque pensé que Diego Torres, a lo mejor andaba con otras cosas y justo me manda un mensaje para invitarme a su show en el Gran Rex. Ahí aproveché la invitación para grabar, es la primera vez que lo hacemos y se copó mucho con la canción. Todo fluyó de una manera muy natural, se dio todo muy bien ya que Diego es muy generoso y es un artista que admiro.

—Has colaborado con artistas de todos los ámbitos ¿Qué experiencias te llevás de esas participaciones?

—Compartir música con alguien y dejar grabada una canción es muy emocionante. Poder pasarla bien, grabar juntos, disfrutar la música en conjunto, de eso se aprende un montón porque el otro le pone su impronta, su arte y modifica la canción que está hecha originalmente. He tenido colaboraciones con muchos artistas que admiro y quedan para siempre. Hace poquito creamos una playlist en Spotify donde subo mis duetos, y cuando la miraba decía: “Grabé con un montón de gente alucinante”, de todo tipo de género y de otros países, como la cantante española Rozalén. La verdad que es un lujo para mí y es enriquecedor.

—Mencionaste que compusiste “Chau-Me puedo equivocar” con tu compañero de vida, ¿Cuál fue la importancia de tu familia en estos 25 años de música?

— Absolutamente, es muy importante el sostén de la familia porque es el lugar donde uno puede reposar. Yo trabajo con mi marido hace muchos años y llevamos una vida en la que no podríamos trabajar separados. El toca el bajo y es el director de la banda, para mí es muy importante y siento que soy una artista con dos cabezas al trabajar juntos. Tiene sus pro y sus contra, porque uno piensa diferente, pero llegamos a un fin que es crecer nuestro hecho artístico. Yo me siento feliz con lo que grabo, compongo y siempre estamos en un ida y vuelta de música.

—Con “Manantial” arrancaste tu carrera y también fue parte de la banda sonora de una película ¿Cómo fue tu sensación al escucharte en la pantalla grande?

—Eso fue una experiencia aparte, porque cuando te llaman para pedirte autorización para que tu tema sea incluido en una película es muy fuerte. Aparte “Alma mía” empieza con esa canción, recuerdo haber ido a una función por la tarde y al escucharla fue una sensación. Al ver cómo se mezclaba con las imágenes veía que la canción tomaba otro vuelo. Fue muy emocionante.

—Pasándote a otro ámbito ¿Cómo ves que tus canciones se puedan replicar en las canchas de fútbol?

—Mis canciones tienen otra poesía en la cancha (risas), pero es emocionante y no se puede medir. Nunca pensé hacer una canción para que la cante una hinchada, eso se da o no. Como mujer me impresiona, ya que en las hinchadas están más presentes los hombres, ya no; pero que hayan elegido una canción en la que canto con el charango, que compuse en la cocina de mi casa, es muy fuerte y muy hermoso. Nunca estuve en una cancha para escucharlo en vivo, pero en Internet lo podés ver; pero el otro día estuve en una radio y me hicieron escuchar el estribillo cantado por la hinchada y se me puso la piel de gallina. Es emocionante ver que esas situaciones pasan y ves que las canciones tienen vida propia.

—Hoy casi se perdió la idea de armar un disco integral y se apuesta a lanzar más singles. ¿Qué te parece ese modo de difusión de la música?

—Soy una artista que, por mi edad y trayectoria, me encanta la creación de un disco integral, y es muy difícil de encontrar eso hoy en día. Pero también me gusta la posibilidad de ir haciendo y sacando temas. De otro modo habría que esperar mucho tiempo, por lo menos en mi caso que no hago un disco rápido. La posibilidad de sacar un single te da una sensación de alivio. Eso lo aprovecho y lo disfruto.

—¿Aprovechás a las redes sociales para difundir tu trabajo?

—Tiene sus pro y sus contra porque pasan rápido y dura muy poco, pero me gusta ir sacando las canciones a mi modo y sin apuro. Está bueno para difundir mis nuevas propuestas.

—Te gustaría en algún momento hacer colaboraciones con pares como Lali Espósito, Tini Stoessel, María Becerra, ¿entre otras?

—Sí, ¿por qué no? No selecciono, cuando alguien mi invita, tengo el tiempo y puedo dar lo mejor de mí en la canción que me propongan o lo que yo proponga, me encanta eso. Hace poco compusimos con mi esposo, Sole (Pastorutti), Lali y Natalia Oreiro, una canción que se llama “Quiero todo”, y lo presentaron en “La Voz”. Fue alucinante trabajar con las chicas; con Sole estuvimos trabajando en muchas canciones durante la pandemia. Hicimos todo por zoom y pasando tardes enteras guitarreando, y hay mucho material que no grabamos.

—Por último, ¿Cómo vas a transitar el camino para los próximos 25 años?

—¿Otros 25 años? Ahí sí voy a estar grande para la entrevista (risas). Voy día a día, no sé si en 25 años existiré en la faz de la Tierra. Yo imagino que la música siempre va a estar presente en mi vida, más allá si subo o no al escenario. Cantar me da salud mental, física, me hace sentir útil, me equilibra. Voy día a día, pasito a pasito, y creo que la música va estar siempre en mi camino.