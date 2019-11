Marcela Kloosterboer viajó a los Estados Unidos para visitar a su padre, acompañada por sus dos hijos, Juana y Otto. Durante esta escapada, pasó un mal momento cuando fue a un local de comidas, pidió una hamburguesa vegetariana y por error le dieron un medallón de carne.

Enojada por el mal servicio, Marcela hizo un fuerte descargo en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene 2,3 millones de seguidores. "En este restaurante pedí una hamburguesa vegetariana. Hace 30 años que no como carne y me trajeron una hamburguesa de carne", contó en una historia.

"Le pregunté al señor si era de carne, me dijo que no, que era vegetariana y me traen una hamburguesa de carne. Al rato me dicen que era de carne", explicó la actriz. "Después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo, así que ahora voy a arrobar el lugar para escracharlos", finalizó.

En su infancia, Kloosterboer dejó de consumir carne cuando supo por un familiar del sufrimiento al que se sometía a los animales antes de que llegaran a su plato. Y desde hace un tiempo dejó de ingerir la mayoría de los alimentos derivados.