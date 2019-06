La conductora de "Pasión de sábado", Marcela Baños, contó que fue violada en "varias oportunidades" a los 21 años, cuando fue engañada y drogada por un grupo de gente que le aseguró que participaría del concurso Miss Argentina. "Me salvé de caer en una red de trata", sentenció.

Baños contó que fue abordada "en el colectivo" por una persona que le propuso entrenarla para entrar al certamen Miss Argentina. Recordó que dos mujeres y un hombre montaron "una ficción" que ella no llegó a advertir. "Me pusieron libros en la cabeza para enseñarme a caminar, como le hacían hace muchos años a las modelos", recordó, y añadió: "En un momento de toda esa ficción me dieron un té y en ese té me drogaron".

"Yo caía totalmente dormida en esa camilla. Lamentablemente eso no sucedió una sola vez, sino que creo que fueron varias. Porque en una de ellas me desperté y tenía a una persona encima mío", contó en el programa "Intrusos", visiblemente conmocionada.

"Es terrible para una mujer aceptar que fue violada", sentenció.

Dijo que tanto ella como su madre fueron muy inocentes. "Creo que me salvé de caer en una situación muy mala, pero aún así tuve que atravesar una muy difícil", indicó, además de subrayar: "Me salvé de caer en una red de trata".

Además, explicó por qué decidió irse de "Intrusos" cuando Luis Ventura contó que había tenido un hijo extra matrimonial. “Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza. En ese momento hubiera dicho cualquier cosa. Yo creo que en este momento hay gente que está muy triste. Mis padres, por ejemplo. Les mando un beso. Estoy bien", sostuvo.