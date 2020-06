Maradona dijo que sus hijas "quieren que vuelva a la droga"

Cuando los Maradona se pelean, la noticia se suma a una extensa saga de desencuentros entre Diego y el bloque homogéneo que conforman sus hijas Dalma y Gianinna, y su exesposa y madre de las chicas, Claudia Villafañe.

El nuevo eslabón comenzó cuando Dalma denunció públicamente que el entorno de su papá le imposibilita la comunicación entre ellos, haciendo foco en el apoderado de Maradona, el abogado Matías Morla.

Ante esto el entrenador de Gimnasia habló y sacudió con todo a sus hijas Dalma y Gianinna, así como acusó a Claudia Villafañe de “mala madre” y las condenó por elegir creer en su mamá. "Me quieren ver mal, quieren que vuelva a la droga, pero yo hace 15 años que no me drogo", disparó Maradona.

No es la primera vez que el enojo lo hace decir cosas muy duras a Diego hacia su propia familia, pero en este contexto defendió con intensidad a Morla tras ser acusado por su hija Dalma como el responsable del distanciamiento.

“Yo tengo más hijos y ellos se llevan bárbaro con Matías. Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él. Pero lo que tienen que entender es que él me está defendiendo de quien me robó y nosotros podemos tener relación, hablar (con Claudia) como hablamos, pero que entiendan que hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando. Dicen que no hablamos, pero yo con ella hablo, no entiendo”, monologó Maradona.

Diego a medida que hablaba su ira iba en aumento, por eso no midió consecuencias. “Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a… Y, bueno, yo ya estoy grande para eso. Ella enseguida salió en lo de Rial armando quilombo que es lo que más les gusta. Me quieren ver mal, quieren que vuelva a la droga, pero yo hace 15 años que no me drogo. Voy a cumplir 60 años y lo único que quiero es estar tranquilo, feliz y con trabajo”, sentenció.

Fue tan duro lo que expresó el entrenador que la réplica de las hijas no demoró en asomar. Gianinna eligió su cuenta de Instagram para replicar: “Decí lo que quieras igual, sos lo que hacés y lo que no también”. Y luego subió una foto en negro con una palabra: “Incoherencia”.

Después fue la propia Claudia Villafañe, a través de una de sus abogadas, la que hizo saber su indignación por lo que dijo se exesposo.