"Maniac", una mirada ácida sobre las terapias mágicas

Emma Stone, la actriz ganadora del Oscar por "La La Land", fue quien convenció a Jonah Hill para embarcarse en la serie "Maniac" que se puede ver por Netflix. Stone y Hill se conocían de "Súper Cool" (2007). "Cuando Emma y yo trabajamos juntos por primera vez, éramos casi adolescentes, pero nos caímos muy bien en seguida. Siempre quisimos repetir, y un día, me llamó y me dijo, ¿puedo ir a tu casa y contarte un proyecto que me encanta?". La idea que le presentaron era "Maniac", una comedia oscura basada en una serie noruega del mismo nombre, sobre un chico y una chica que se alista como conejillos de indias para un innovador estudio farmacéutico que curaría todos los trastornos psicológicos.