"Mañanas negras como el carbón", las memorias de un cantante

El lanzamiento del nuevo disco de Suede coincide con la edición de las memorias del vocalista Brett Anderson, traducidas al español bajo el título "Mañanas negras como el carbón". Se trata de un relato sincero y profundo, y Anderson reconoció que no fue fácil escribirlo.



"Fue duro, pero al mismo tiempo muy satisfactorio", dijo a Mundo Sonoro. "Empezarlo fue muy difícil: eso de zambullirte en los recuerdos del pasado… también hay muchos dolorosos. Pero una vez que conseguí ver hacia dónde iba, realmente lo disfruté. Hay ciertas cosas que no podés decir en una canción, y no me di cuenta de eso hasta que empecé a escribir el libro. Recordar los comienzos de la banda fue muy agradable. Hay cierta belleza en esos inicios, en aquella vez que escribiste la primera canción realmente buena, en cuando por primera vez te prestaron atención", rememoró.