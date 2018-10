Malkmus, un rockero atípico que nunca defrauda

Diciembre está cerca y la búsqueda de los "discos del año" ya arrancó. Por suerte, bastante temprano (en mayo), salió un número puesto: "Sparkle Hard", el nuevo álbum de Stephen Malkmus. El ex líder de Pavement, tal vez la mejor banda de rock de los 90, siempre silbando bajito y muy lejos de ser una estrella, construyó una carrera solista que cada tres o cuatro años te regala un disco que vas a querer escuchar por mucho tiempo. Malkmus no tiene hits, tiene canciones que modifican el estado de ánimo, canciones abiertas que reaparecen en la memoria y van cambiando de significado a medida que pasan los años. Desde su primer CD solista de 2001 hasta este "Sparkle Hard" se pueden rastrear temas con su inconfundible marca: rock deconstruido que convive con melodías limpias, solos de guitarra que atraviesan géneros puros (country, blues) y que también pueden volverse progresivos y chillones, y letras tan irónicas como punzantes. Los críticos norteamericanos adoraron su nuevo disco, y con razón, aunque es difícil decir si es mejor que "Face The Truth" (2005) o el más reciente "Wig Out At Jagbags" (2014). Eso sí, "Sparkle..." guarda algunas perlitas: la delicadeza melancólica de "Solid Silk", el solo de guitarra setentoso de "Rattler" y la dupla con Kim Gordon en "Refute".

La obra de Malkmus, incluyendo a Pavement, se percibe como un todo. Malkmus es una elección estética. Lo tomás o lo dejás, desde principios de los 90. No es extraño que su figura se haya agrandado con el tiempo, al igual que la importancia de la banda que lideró. En una época donde la singularidad no es moneda corriente, los que tienen personalidad valen el doble. ¿Cómo ha hecho Malkmus para procesar la herencia de Big Star, los Replacements, The Fall, REM (y algunos más) y transformarla en algo nuevo y movilizante? Es un misterio. Y para descubrir ese misterio uno lo sigue escuchando.