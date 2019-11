Malena Sánchez: "Las mujeres nos estamos despertando"

La actriz Malena Sánchez, protagonista de la serie web de comedia “Barrilete cósmico”, que se estrena y relata las peripecias de un grupo de amigos que debe aceptar a una chica en su equipo cuando el capitán se lesiona, aseguró que las mujeres se están “despertando” y los hombres “van a tener que acomodarse” al género femenino en el fútbol.

Confesa hincha de Boca y fanática de Juan Román Riquelme y Martín Palermo, la actriz que hoy destaca en la tira de Eltrece “Argentina, tierra de amor y venganza” tiene varios puntos de contacto con Paula, la chica futbolera que llega al equipo de amigos de “Barrilete?” para desarmar varios prejuicios, punto central de la trama de la serie que difundirá por la plataforma y app de UN3TV.

“Aunque siempre fui la piba que jugaba, a mí también me pasó que me quedaba afuera; jugaba en la plaza o en el fútbol mixto, pero si armaban un partido cinco contra cinco ahí no me llamaban”, recordó la artista de 28 años, dueña de una potente derecha.

La nueva producción del canal de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UN3TV) fue ganadora del concurso federal Series de Ficción Web 2017 del Incaa y está compuesta por diez episodios de diez minutos de duración que estarán disponibles en el sitio www.un3.tv y en su app para dispositivos móviles.

Escrita y dirigida por Mariano Minestrelli y Alejandro Balmaceda, la serie parte del típico equipo de amigos que, con más entusiasmo que talento, mantienen la esperanza de poder triunfar alguna vez en el campeonato del club de barrio.

Cuando el capitán Nando (Rodrigo Bello) se lesiona minutos antes del primer partido, el resto acepta, aunque no sin recelo, que la amiga de Lautaro (Ariel Hasman) ocupe su lugar.

A fuerza de goles y de un desempeño en el torneo que el equipo nunca había tenido, Nando, Lautaro, Marcos (Santiago Korovsky), Gonza (Juan Cruz Márquez de la Serna) y Germán (Fabricio Villagra) comenzarán a replantearse muchos preconceptos sobre diversos temas, entre ellos, algunos ligados al fútbol.

—¿Cómo quedaste para la serie? ¿Tuviste que demostrar tus habilidades?

—El casting fue jugar al fútbol con algunos de los actores. Fue muy divertido. Igual fue muy difícil filmar partidos, porque había jugadas específicas que tenían que estar porque hay homenajes a jugadores famosos.

—¿Cómo era tu relación con la pelota antes de “Barrilete cósmico”?

—Siempre me gustó mucho el fútbol. Soy de Boca pero de hecho nací de Vélez, porque mi papá era hincha. El siempre me pasó la pelota, me inculcó el fútbol. Desde los cinco años yo era siempre “la chica que jugaba al fútbol con los varones”. Era raro, pero por suerte ahora se abrió un mundo y las mujeres se están haciendo un lugar.

—¿Por qué creés que recién ahora empieza a abrirse paso el fútbol femenino?

—Las mujeres nos estamos despertando, esa la razón principal por la que se está abriendo una puerta. No hay cosas de varones y cosas de mujeres. El fútbol es el deporte más lindo del mundo, y cuando éramos chicas nunca nos preguntábamos por qué a los varones les regalaban una pelota y a nosotras las muñecas; nos “seteaban” solamente para ser mamis. Creo que las mujeres estamos empezando a luchar por ocupar un lugar que siempre se les asignó a los varones como un lugar de privilegio.

—¿Qué se le juega a los hombres detrás de este ritual del fútbol entre amigos, y por qué muchos sienten que una o varias mujeres lo pondrían en riesgo?

—Mis amigas que militan en los barrios me dicen que están todo el tiempo tratando de ganar ese espacio y los varones les dicen “salí de acá”. Creo que los hombres sienten que pierden un lugar, no hay para ellos posibilidad de que sea un espacio para todos. Pero van a tener que acomodarse.