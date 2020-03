Mafiosos, traficantes y mercenarios de guante blanco con sello inglés

Menos de un año después de que la adaptación de “Aladdin” de acción en vivo se convirtiera en la película más taquillera de Guy Ritchie, el director británico vuelve a sus raíces con “Los caballeros”, que se estrena mañana en Rosario. El filme es más parecido a los clásicos sobre criminales que Ritchie mostró en “Juegos, trampas y dos armas humeantes”, “Snatch. Cerdos y peces” o “RocknRolla” que la saga de Sherlock Holmes.

Su reparto incluye actores de primera línea, algunos de los cuales ya actuaron con el director inglés. Allí están Matthew McConaughey (“Dallas Buyers Club”), Charlie Hunnam (“Pacific Rim”), Michelle Dockery (“Downton Abbey”), Jeremy Strong (“La gran apuesta”), Colin Farrell (“Siete psicópatas”) y Hugh Grant (“Cuatro bodas y un funeral”), entre otros. Hunnam ya trabajó con Ritchie en “Rey Arturo” y Grant participó en “Operación U.N.C.L.E.” a las órdenes del realizador de “Sherlock Holmes”.

“Este es un regreso a mis raíces”, aseguró Ritchie a la publicación Total Film sobre esta trama criminal repleta de bromas y disputas, chantaje y sobornos. El filme se centra en el imperio británico de la marihuana dirigido por el expatriado estadounidense Mickey Pearson (McConaughey). La película comienza cuando Mickey busca vender su imperio y retirarse a la paz de su hogar con su adorada esposa Rosalind (Dockery). Pero necesita la ayuda del hombre correcto para lidiar con la transacción y la competencia y ese es Raymond (Hunnam), que deberá frustrar las maquinaciones del criminal rival Dry Eye (Golding) y el implacable periodista Fletcher (Hugh Grant).

Después de una serie de gigantes de estudio, dos películas de “Sherlock Holmes” , “Operación U.N.C.L.E.”, “Rey Arturo” y “Aladdin”, la undécima película de Ritchie vuelve a visitar el colorido territorio de sus exitosos inicios poblados por criminales y ladrones de guante blanco. “Está en esa frecuencia, pero 20 años después. Todos evolucionamos, bueno, con suerte eso ocurre”, bromeó el director.

Aunque Ritchie logró reunir a algunas de las primeras figuras de la industria, le restó importancia al hecho. “Es un buen reparto, pero sólo les preguntamos y resultó que estaban cerca”, bromeó. “Todos querían hacerlo porque les gustó la idea y no tuve que explicarles casi nada sobre el guión”.

Sobre Hugh Grant el director dijo que valora especialmente su talento, y según contó, lo hace mucho más que el propio Grant sobre sí mismo ya que su carrera está identificada con más con la comedia que con la acción. “Creo que Hugh es mejor actor de lo que Hugh Grant cree que es. Obviamente no hablamos sobre ese punto, pero estoy inmensamente seguro de su habilidad y su inteligencia. Hugh tiene su giro en las cosas, y es un giro sofisticado. Simplemente me gusta mirarlo y me gusta trabajar con él, y realmente desearía que trabajara más”.

Michelle Dockery, que ganó fama como la refinada Lady Mary en “Downton Abbey”, dijo que siente muy cercano este personaje. “Es un papel que está un poco más cerca de mi propio fondo. Ella es una londinense del Este, de donde yo soy. Me encantan los personajes de Guy”, dijo la actriz.

Hunnam, por su parte, lamentó que “Rey Arturo” (que protagonizó con la dirección de Ritchie), no haya tenido el éxito esperado, pero se alegra de volver a trabajar con él “tanto como fanático como colaborador”, confesó. “Estaba emocionado de trabajar con él la primera vez. Teníamos esperanzas de hacer una serie de películas y explorar toda la leyenda artúrica”, consignó.

“Desafortunadamente -continuó- eso no funcionó, y una de las cosas que más me disgustó de nuestra incapacidad para seguir haciendo esas películas es que no pude volver a trabajar con Guy tan rápido como pensé que iba a suceder. Pero luego nos encontramos en este proyecto que es un regreso al tipo de películas que Guy hizo durante los primeros años. Estaba en mis 20 años aproximadamente cuando estrenó «Snatch...» y en ese momento me propuse que trabajaría con él”, recordó el actor.

“Tengo casi 40 años así que cada vez que no tengo que hacer demasiada actividad física en una película es un beneficio”, dijo Hunnam. “Es divertido entrar en escenas con el diálogo de Guy Ritchie. Nadie escribe como él. Hay un par de escenas donde puedo soltar la lengua y lanzar tantos insultos como si fueran golpes en una película de acción”, aseguró.