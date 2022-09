Madonna lanzó "Hung Up on Tokischa", el remix de un hit del 2005 donde canta en español

"Hung Up on Tokischa" es el nombre de este nuevo tema que también tiene un sensual videoclip que acompaña. En ese video se puede ver a las cantantes en una fiesta, bailando, fumando y besándose desenfrenadamente. El ambiente de la escena es muy nocturno y muestra tomas en donde se empujan los límites hasta de la religión.

La canción ya se colocó en el puesto número 2 en Tendencias de música en YouTube. Se trata de un lanzamiento de presentación de "Finally Enough Love", el disco de remezclas de la reina del pop que lanzará en conmemoración a sus 40 años en la industria musical. En este álbum, Madonna juntará las 50 canciones que llegaron a ser número 1 en toda su carrera.

Además, también publicará una edición limitada del álbum "Erótica", publicado en 1992 y que cumple 30 años. El disco, que logró llegar al primer puesto en medio mundo, será vendido ahora en su formato de vinilo.

Madonna - Hung Up on Tokischa (Official Music Video)