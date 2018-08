Madonna homenajeó a Aretha Franklin y terminó siendo la Reina del Ego

Madonna fue ayer ampliamente criticada en las redes sociales por haber transformado lo que debía ser una homenaje a la fallecida Aretha Franklin, en un tributo egocéntrico sobre su propia carrera, durante la entrega anteanoche de los premios MTV Video Music Awards 2018.

La Chica Material, vestida de negro y con adornos de joyería africana, debía dedicar unas palabras emotivas a la difunta Reina del Soul, antes de presentar el premio del video del año a Camila Cabello.

Madonna recordó cómo Franklin, que murió el jueves de cáncer de páncreas a los 76 años, la ayudó a iniciar su propia carrera. "Aretha Louise Franklin cambió el curso de mi vida. Salí de Detroit cuando tenía 18 años, con tan solo 35 dólares en mi bolsillo. Mi sueño era hacerlo como bailarina profesional", recordó. "Después de años de luchar y estar en la ruina, decidí ir a audiciones para el teatro musical", añadió.

En lugar de hablar sobre Franklin, como estaba previsto según la organización del evento, la cantante de 60 años continuó recordando sus primeros años, hasta convertirse en la Reina del Pop.

Madonna recordó que "no tenía entrenamiento ni sueños" para convertirse en cantante, pero igualmente lo intentó. "Me rechazaron en todas las audiciones, no era lo suficientemente alta, no tenía el rango de 12 octavas suficiente, no era lo suficientemente bella", siguió. "Y luego, un día, una discográfica francesa buscaba cantantes y bailarines de respaldo, y pensé: «¿Por qué no? Lo peor que puede pasar es que pueda volver a ser robada, a punta de pistola y confundida con una prostituta en mi tercer piso». Así es, soy una corazón rebelde", dijo.

La cantante de "La Isla Bonita" recordó que se presentó a la audición, donde dos productores de discos franceses se sentaron a escucharla en un teatro vacío. "La audición de baile salió bien. Luego me preguntaron si tenía partituras y una canción preparada. Entré en pánico. Había pasado por alto esta parte importante del proceso de audición", continuó. "Tenía que pensar rápido, mi próxima comida estaba en juego. Afortunadamente, uno de mis álbumes favoritos era «Lady Soul» de Aretha Franklin. Propuse, «You Make Me Feel»?", siguió Madonna. "Miraron al pianista, que sacudió la cabeza. «No necesito partituras», le dije, «sé cada palabra. Sé la canción de memoria, la cantaré a cappella»", recordó. "Pude ver que no me tomaban en serio, ¿y por qué debían hacerlo? ¿Alguna chica blanca y delgada irá a cantar una canción de una de los mejores cantantes de soul que haya existido? Y a cappella", dijo, antes de aclarar que ella "todavía no era Madonna" en ese momento. Madonna cerró su discurso de 10 minutos con un agradecimiento a Aretha, "por darnos el poder a todos. El respeto. Larga vida a la reina".

La alocución de la artista despertó fríos aplausos de parte del público presente, y una catarata de tuits para criticarla.

"¿Madonna sabe que Madonna no murió?", tuiteó rápidamente Katie Nolan de ESPN.

Marc Snetiker de Entertainment Weekly describió su discurso como "Madonna presenta un tributo a Aretha Franklin, de Madonna con Madonna con Madonna y Madonna como Madonna".

Un usuario de Twitter escribió: "Solo Madonna contaría la historia de su vida mientras honraba a una mujer negra muerta".