Madonna dedicó anoche en Nueva York en los MTV Video Music Awards un sentido y a la vez polémico tributo a la reina del soul Aretha Frankin, fallecida hace cuatro días a los 76 años.

En una intervención de diez minutos, Madonna rememoró sus días como aspirante a cantante y bailarina y como ella misma eligió para una prueba que terminó por ser clave en su carrera una versión a capella de "You make me feel like" a Natural Woman.

"Nada de esto habría pasado sin la dama del soul. Me llevó hasta donde estoy ahora y sé que ha influido en mucha gente que esta hoy aquí. Gracias por empoderarnos. R-E-S-P-E-C-T. Larga vida a la reina", aseguró Madonna la noche del lunes en Nueva York.

Sin embargo, la intervención de Madonna ha molestado a fans, artistas y líderes sociales, quienes criticaron en las redes sociales que la reina del pop se dedicara más a hablar de sí misma que de Franklin.

Madonna

"Quien quiera que haya elegido a Madonna para rendir este tributo o lo que sea a Aretha Franklin debería ser despedido ahora mismo", ha tuiteado Alicia Garza, cofundadora del movimiento Black Lives Matter. El autor Michael Arceneaux se preguntaba si estaban hablando de Franklin o de la carrera de Maddona y otros usuarios le han acusado directamente de apropiación cultural.

El pasado jueves el mundo de la música y la política -el mundo en general- se volcó inmediatamente en demostrar su admiración por el legado que dejó la artista.

De Paul McCartney a Elton John, pasando por Barbra Streisand, quien dijo que "es difícil concebir un mundo sin ella. No solo fue una cantante excepcionalmente brillante, sino que su compromiso con los derechos civiles tuvo un impacto indeleble en el mundo".

El expresidente Barack Obama, gran admirador de la estrella, y su esposa Michelle, escribieron que "en su voz, podíamos sentir nuestra historia, toda ella y en cada sombra: nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de la redención y nuestro respeto, duramente ganado"