"Machos Alfa": ironías sobre la idea de las "nuevas masculinidades"

El tándem creativo conformado por Laura y Alberto Caballero, también al frente de series de éxito en comedia como “La que se avecina” o “El pueblo”, entre otras, indaga en la historia “de cuatro machirulos de diferentes clases y condiciones que no encajan en cómo el mundo cambia”, adelantó el creador. “Ya tocaba hacer algo de este tema, que cala socialmente”, afirmó.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Raquel Guerrero y Virginia Rodríguez protagonizan esta comedia coral que durante diez capítulos de treinta minutos explora “la concepción de cuatro personajes masculinos educados en diferentes grados de machismo”, dijo la creadora.

Las mujeres serán quienes impulsen los cambios y los obliguen a enfrentarse a su nueva realidad, siempre desde el humor. Para la directora, el peso de la serie reside en “que son las acciones de ellas las que afectan directamente a la forma de portarse y reaccionar de ellos”, avanzó.

“Pedro pierde el poder económico y su identidad de éxito, mientras que Raúl pierde su poder sexual, y Santi y Luis hacen frente a haber sido hombres educados en la cultura machista”, explicó el creador sobre la serie, en la que expresiones como “nuevas masculinidades” y “patriarcado” se convierten en protagonistas.

Al dúo de creadores no les preocupa abordar un tema candente. “Esperamos ofendiditos, pero es que para que la comedia no sea una tontería tiene que haberlos”, explicó el guionista. “Si hay debate logramos doble objetivo, que la gente se ría y reflexione. Ofenderse es muy democrático y hay que perderle el miedo a la polémica”.

machos-alfa-caballero-netflix-1646658411.jpg Laura y Alberto Caballero, creadores de la serie.

Ambos tienen claro que “si abordas un tema pensando en tener cuidado caes en la autocensura”, por eso creen firmemente en que la mejor forma de hacer comedia es “sin complejos”, e incurriendo en “historias muy realistas que pueden pasar y que hasta nos han pasado”, indican.

Esta sensación la comparten también los actores. “Hemos hecho una comedia sin caricaturizar demasiado y transitando por las emociones, y el resultado es divertidísimo”, ha dicho Fernando Gil. Su compañero de reparto Raúl Tejón encarna “el papel con los brazos abiertos”, el primero en comedia en su trayectoria como actor.

“La comedia hay que hacerla muy de verdad, y hay que sufrir mucho”, ha dicho Kira Miró, acostumbrada a trabajar en este género, aunque en esta serie encarne al “personaje más sensato”, que genera “un ritmo distinto, pero interesante para las series de humor”.

Sus directores, muy conscientes de que el fin de la comedia es “divertir y aligerar”, pretenden con esta serie llegar “a ese perfil de gente que aún le cuestan estos temas. Las generaciones más jóvenes tienen todo muy asimilado, a las más mayores les cuesta más, y es necesario empezar a cambiar”.

Los actores coincidieron en que es el momento justo para abordar este tipo de conflictos. “Estamos en una época en la que la revolución feminista, porque la revolución será feminista o no será, está aquí para quedarse. Como diría mi abuela, o te aclimatas o te aclijodes. Hay un montón de gente que se está aclijodiendo porque no se quiere aclimatar”, dijo Tejón al diario El País, cuyo personaje es uno de los que más oposición muestra a esos cambios de roles.

“Parece que al hacer comedia no estás contando cosas profundas, pero en realidad la serie habla de cosas importantes, con humor, pero va a ser un espejo en el que verse reflejado”, añadió Raquel Guerrero. “Obviamente, se le da unos giros, porque es una comedia y algunas situaciones se exageran. Pero tiene un tono que no es para nada excéntrico. Tiene picos muy divertidos y algunas de las relaciones se las tensiona, pero es un retrato bastante fiel de este momento de impasse que se vive antes de acabar de dar el paso”, completa Fele Martínez.

Gorka Otxoa describió a “Machos Alfa” como “una comedia naturalista, cámara al hombro, en localizaciones naturales, muy realista, muy cercana”. “No hay esperpento, pero no hay piedad con ninguno de los personajes”, añadió Raúl Tejón.

En tanto, Fernando Gil, afirmó: “Yo creo que la diferencia con otras producciones de Contubernio (la productora de Alberto y Laura Caballero) es que es una comedia más de situación que de personajes. Los personajes no son tan extremos, tocando el sainete. Aquí son más cotidianos. Y el rodaje en localizaciones reales le da un punto más cinematográfico. Puede ser una versión de Woody Allen que como fondo tiene Madrid”.

Finalmente, Alberto Caballero consideró positiva la experiencia de producir directamente para una plataforma. “Este es un momento muy importante para nosotros porque saltamos de la televisión convencional, con todo lo bueno y lo malo que tiene, a las plataformas. Y no queríamos cagarla en justo en este momento”.