Macarena Rinaldi sufrió una tremenda lesión en un ensayo

La bailarina Macarena Rinaldi sufrió una importante lesión ayer en el hombro izquierdo mientras ensayaba un ritmo disco con su pareja Diego Ramos, en un ensayo para "Bailando por un Sueño".

La rubia fue llevada a un sanatorio para que le hicieran los estudios pertinentes y más tarde, en "La previa del show", se conocieron los resultados, para nada alentadores.

Los mismos indican que la novia de Hoppe tiene "rotura del labrum inferior asociado a rotura del ligamento glenohumeral inferior" y "se observa tendinosis del subescapular".

"Le recomendaron tres semanas de reposo. El Disco no lo baila, tampoco el Aquadance y volvería al Bailando para la Salsa en trío", explicó Lizardo Ponce, panelista del programa.

Macarena





Tras el accidente, pero antes de conocerse el diagnóstico, Macarena se mostraba angustiada en Los especialistas del show. "Estoy asustada. Ya se me había salido el hombro la semana pasada en un truco que terminamos sacando. Me cuidé unos días, recién hice fuerza de más y se me salió otra vez. No debería haber pasado, pero se ve que la articulación está floja".

"No es joda, me da impresión, duele y corro el riesgo de que se me corten los tendones y tengan que operarme. Ya estoy pensando cualquier cosa. Ojalá no tenga que renunciar, el año pasado bailé con el tabique quebrado. Me la banco, resisto mucho, pero tampoco puedo abusar de eso. Estoy recontra cagada", admitió Maca.