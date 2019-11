Luciana Salazar recibió fuertes críticas de parte del jurado y de los usuarios en las redes por su homenaje a Emilio Disi en el Bailando, que contó con la participación especial de Freddy Villarreal como imitador del humorista.

A raíz de las repercusiones por su coreografía, la modelo brindó una entrevista al ciclo Polino Auténtico, por Radio Mitre, en la que aseguró que fue la producción del programa quien le ofreció que Freddy participara del homenaje. “Él no ensayó. Lo vimos solo el día mismo de la grabación y no sabíamos qué iba a hacer”, aseguró.

Sin embargo, Yanina Latorre, panelista del ciclo radial, le contó que en ese preciso instante estaba hablando con el Chato Prada, productor del Bailando, quien supuestamente aseguró que Luli estaba mintiendo y que él no le ofreció que Fredy participara del homenaje. "A mí me lo ofreció Fede Hoppe, por Dios... Vino Fede y me dijo: 'Luli, sé que vas a hacer a Emilio. Lo tengo a Fredy'. Estaría buenísimo'", le respondió la modelo.

Latorre le dijo que era "innecesario que aparezca viva una persona que está muerta", en relación a la imitación de Fredy. La entrevista finalizó sin mayores inconvenientes, pero el cruce entre la panelista y la participante del Bailando siguió a través de Twitter.

Embed Ni use la palabra me pusieron! Ni Chato me dijo que dijo eso. Por que lo hablamos. Lamento decirte @yanilatorre con todo mi cariño. A las pruebas me remito https://t.co/gNVvCQ68w1 — luciana salazar (@lulipop07) November 2, 2019

"Ni yo culpé a la producción, ni el Chato Prada me desmintió. Mucho teléfono descompuesto. No tergiversen, que está todo hablado con ellos", sostuvo Salazar. Latorre, por supuesto, no se quedó callada y aseguró que habló con el productor y que, efectivamente, la desmintió.

"Acá la única que hizo teléfono descompuesto fuiste vos, querida Yani. Algo en lo que sos especialista", le dijo, con ironía, Salazar a Latorre. Ella le respondió: "¡No, hermosa! ¡Decí que te quiero! Te voy a seguir explicando, recibí los mensajes (del Chato) durante tu nota. Los vio Polain (por Polino). ¡No es teléfono descompuesto!".

Embed Aca la unica que hizo telefono descompuesto fuiste vos!! Querida yani. Algo en lo que sos especialista. https://t.co/ZyCVUCjWCp — luciana salazar (@lulipop07) November 3, 2019

Con el objetivo de sostener su punto de vista, Latorre publicó el audio de la nota que brindó Salazar en radio Mitre y la atacó haciendo alusión a su costado de analista político, que desarrolló a través de las redes desde que se realizaron las Paso: "Me quedé pensando... En tus tuits sobre política 'redactás' distinto'".

Una vez más, Salazar recogió el guante y también apeló a la ironía: "¡Estás pensando mucho en mí hoy! Voy a empezar a sospechar. ¿¡Por qué no disfrutás de este día espléndido!?"

Embed Estas pensando mucho en mi hoy!!Voy a empezar a sospechar jajajja. Por que no disfrutas de este dia esplendido!! https://t.co/C5n76zQoJt — luciana salazar (@lulipop07) November 3, 2019

Embed En el audio se escucha que digo "me ofrecieron", la que quedo como mentirosa fuiste vos jaja. Tus pruebas te condenan, nunca utilice la palabra"me lo pusieron". Hay una gran diferencia entre "me lo ofrecieron" y "me lo pusieron" . Deberías saberlo, me extraña. Sos buena tejedora. https://t.co/rPVqw10S5q — luciana salazar (@lulipop07) November 3, 2019

Además, en referencia al audio que publicó Latorre, Salazar dijo: "En el audio se escucha que digo 'me ofrecieron', la que quedó como mentirosa fuiste vos jaja. Tus pruebas te condenan, nunca utilicé la palabra 'me lo pusieron'. Hay una gran diferencia entre 'me lo ofrecieron' y 'me lo pusieron'. Deberías saberlo, me extraña. Sos buena tejedora".

Por supuesto, la discusión no quedó ahí. Latorre también acusó a la participante del Bailando de "tejedora" con sus tuits sobre política. La discusión quedó con un final abierto y dejó mucha tela para cortar de cara a la próxima participación de Salazar en el programa de Marcelo Tinelli.