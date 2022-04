Luli Salazar está deprimida por otro incumplimiento económico de Martín Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado son protagonistas de una extraña historia, porque transitaron una relación de amor pasional a odio visceral, y si bien ambos sostienen que Matilda, la hija de la vedete, no tiene al economista como padre biológico, todas las divergencias de un tiempo a esta parte pasa por un particular vínculo económico, en el que ella vive reclamándole a él aportes financieros como si alguna vez hubiesen formalizado una familia . Y ahora vuelven a ser noticia porque Luli recibió un mail desde los Estados Unidos con el que la notificaron que el "congelamiento, guardado y preservación de óvulos" que ella llevó adelante proyectando una segunda maternidad fue dado de baja y quedó sin efecto "por falta de pago ".

La periodista contó: "Le ofrecí salir al aire o que me mande un audio pero me dijo que no puede porque no para de llorar, y además tiene muy cerca a Matilda y no quiere que ella escuche todo lo que tendría para decir". Quien agregó: "Me dijo que hablara con el abogado".

El letrado de la mediática Salazar, Yamil Castro Bianchi, justamente hizo declaraciones en un programa radial: "Acá el único responsable de esto es Martín Redrado. Ayer a la noche me llamó Luciana muy preocupada, que casi no podía hablar porque estaba llorando, porque había recibido un mail desde los Estados Unidos donde ella tiene congelado los óvulos, claramente por una cuestión de fertilidad para a futuro poder tener familia".

"En ese correo electrónico el señor Redrado le declina el pago obstaculizando la futura maternidad de mi clienta. Ellos tuvieron una audiencia en la que no estoy involucrado porque me dedico a la parte penal, y claramente habrá estado enojado por lo que pudo suceder ahí, y como represalia no tuvo mejor idea que obstaculizar la salud reproductiva de mi clienta. Lo considero un acto de violencia y no se lo voy a perdonar hasta el último de los días", cerró el letrado.

En tanto, y en el contexto de una relación muy particular entre Salazar y Redrado, desde el entorno de ella sostienen: "Desde que vio ese mail no parar de llorar. Está muy mal, deprimida, bajón, nerviosa, hasta asustada".