Luli Fernández retomó su vida laboral a un mes de haber dado a luz a Indalecio, el hijo que tuvo junto a Cristian Cúneo Libarona.

Durante el embarazo, la modelo y conductora había llenado las redes sociales de comentarios y fotos mostrando su panza, la primera imagen de la cara de su hijo y sus sensaciones como madre primeriza.

La vuelta a las actividades quedó expresada de esta manera por parte de Luli:

"Indalecio cumplió un mes en el día de ayer. Durante mi embarazo me preguntaba cuando me reincorporaría a mi trabajo, no tenía clara la respuesta y elegí respetarme mis tiempos y los de mi hijo", comenzó diciendo la flamante mamá.

"Cada experiencia es personal y única, por eso soy partidaria de aceptar cada paso que he ido atravesando en esta maravillosa etapa que me regaló la vida. Disfruto cada segundo con mi bebé, pero también me permito sentir las ganas y necesidad de recuperar ciertos hábitos que me hacen muy bien", agregó.

También Luli destacó destacó la importancia de poder equilibrar su trabajo con la necesidad de lograr una buena crianza de su pequeño: "Mi trabajo me permite manejar una amplia variante de horarios lo cual confieso me tentó a reincorporarme poco a poco algunas actividades. Así que aquí estoy, un mes y un día después de haberme convertido en madre, con más sueño que un sereno pero repleta de energía y amor para re-conectarme con mis pasiones y mis sueños. Porque aunque muchas cosas dejamos de hacer al momento de convertirnos en mamás, otras no debemos abandonar jamás".





"Cuando quedé embarazada no fueron pocas las voces que escuché diciéndome 'preparate, te cambia la vida para siempre, no vas a dormir más y muchas cosas también deberás dejar de hacer'. La primera puede que haya sido bastante acertada, pero en la segunda me rehusé a aceptarla. Mi niño se ha incorporado a mi vida, y cual mamá canguro nos fusionamos para explorar el mundo. Allá vamos, por miles de aventuras juntos. #QueAsíSea", redondeó su pensamiento en Instagram, que sumó una enorme cantidad de likes.