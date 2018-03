Luis Ventura y Silvestre protagonizaron un escándalo en vivo

Todo comenzó cuando al cantante le preguntaron sobre la versión que había dado su exmujer, Débora Ramos, quien contó ella estaba embarazada de siete meses cuando se enteró, a través de una periodista, que él estaba viviendo un affaire con Andrea Del Boca. También le comentaron sobre un rumor que indica que, tras una pelea, Silvestre ejerció violencia de género.

Esto generó que Silvestre estalle: "No me jodan los periodistas. Por eso, ni vos ni Rial, ni un montón de periodistas... Mentís, igual que mentía Jacobson. Mentís, siempre mentiste, y jamás vas a tener una nota mía".

Ventura, luego, también su retiró: "Yo me voy a retirar. No puedo escuchar. Le agradezco a la producción que me hayan incorporado pero no puedo ser partícipe de un testimonio que yo sé que no es cierto".









