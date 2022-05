Luis Ventura disparó contra Jorge Rial: "Elegía a dedo los finalistas de 'Gran Hermano'"

La relación entre Jorge Rial y Luis Ventura está rota y no tiene arreglo. Fueron socios y amigos, pero ahora no se pueden ni ver. Quedó claro este miércoles cuando el presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) decidió contar qué fue los que los distanció y, tras sus revelaciones, no hay dudas de que alguna vez pueda haber una reconciliación.

Este miércoles en el programa "LAM" que conduce Ángel de Brito por América, Ventura hizo delicadas revelaciones sobre su antiguo socio y amigo. Cansado de las críticas del conductor de "Sobredosis de TV", quien asegura que hay "arreglos" en la elección de los ganadores de los premios Martín Fierro, reveló que el creador de "Intrusos" elegía a dedo a los finalistas de "Gran Hermano".

“¿Se acuerdan lo que hacía? Ponía los nombres a dedo para que lleguen los que les convenía. Eso lo he escuchado yo. ‘Sacá a esta y poné a la otra’”, reveló Ventura, y, a sabiendas de que la acusación era grave, siguió: “Había conveniencias, cosas… No estamos hablando de una elección (política), estamos hablando de un programa donde hay que buscar los mejores beneficios, el mejor rating y la mejor recaudación”.

También reveló la verdad sobre uno de los grandes misterios del medio: “¿Saben por qué se prohibió a Ricardo Fort de 'Intrusos'? Yo me lo enteré porque me lo contó Ricardo Fort. Lo prohibieron porque había alguien que le quería cobrar un peaje de 15 mil dólares mensuales”, disparó el panelista de "A la tarde", el programa que conduce Karina Mazzoco también por América.

“Entonces cuando yo firmo un contrato teatral con Ricardo, desconociendo eso, que no era para salir en televisión, alguien se enojó mucho y yo no abrí la boca durante todo un año”, recordó Ventura, y fue más allá: “Ahí se metieron con la sexualidad de Ricardo Fort, con los hijos, con la crisis del teatro de Fort, con lo poco que recaudaba, los bordereaux, los quilombos, las tarjetas de crédito que él había falsificado. Todos los días tenía un quilombo”.

Finalmente, fiel a su estilo Ventura deslizó que puede contar muchas más intimidades de su ex amigo y compañero en "Intrusos". “Entonces, yo digo que no me busquen porque hay más. Mucho más y todo esto, a lo mejor, podría haber sido un libro para el que me daban un millón de pesos para empezar a escribir”. Sonó a amenaza, pero fue solo una advertencia que hasta ahora Rial no respondió.