Luis Ventura dijo que en el caso Ari Paluch "hay mucha maniobra y operaciones"

Luis Ventura opinó sobre el escándalo que involucra a Ari Paluch , luego de que una trabajadora de A24 lo denunció por acoso sexual.

El presidente de Aptra dijo: "Creo que en el medio de esto hay mucha maniobra y mucha operación".

Al tiempo que se refirió a las figuras del ambiente que lo cuestionaron: "Si yo me pongo a mirar a todos, no sé cuántos están en situación de poder juzgar y mirar a los demás", sentenció en diálogo con La Once Diez.

"Lamento que esto haya sucedido en América y que compañeros que hayan estado involucrados en un contexto en el que uno convive. La microfonista es una chica impecable y fantástica, y conociendo a Paluch lo que dice tiene su lógica, creo que nadie se arriesgaría a semejante torpeza", expuso en referencia a las partes involucradas, denunciante (Ariana Charrúa) y denunciado respectivamente.

Sobre la mediatización del caso, dijo: "Yo viví esto en carne propia, la gente que tiene éxito y es envidiada es un blanco móvil para aquellos que quieren estar en ese lugar". Y remarcó que hay "tendenciosidad" por parte de los colegas.

Así, habló del video tomado por las cámaras de seguridad del canal donde se ve a Paluch en el momento del abuso: "A mí el video crudo no me dice nada, es una situación normal en un contexto con decenas de testigos".

"Creo que muchos no pueden ni abrir la boca". Y le contestó particularmente a Beto Casella quien aseguró que "todos en el medio habíamos escuchado algo de Ari Paluch" y disparó que "qué puede decir Beto Casella cuando le tocó la teta a Maglietti en el aire, y esto también está en un video, lo pueden buscar en YouTube".

"Yo no me quiero meter más en el tema porque no me quiero poner en juez, no soy nadie para juzgar a nadie. En esta historia hay muchas víctimas", dijo.