Luis Ventura desafió otra vez a Beto Casella a pelearse a trompadas

La enemistad entre Luis Ventura y Beto Casella parecía haber quedado archivada en el baúl de los recuerdos. Una confrontación que surgió en 2014 y tuvo varios capítulos. Pero cuando ya sólo se trataba de una anécdota, el periodista dijo que "cagaría a trompadas" al conductor de El Nueve durante una entrevista con Florencia Peña, quien se sorprendió ante la intempestiva promesa. "Pero pará, no tires la bomba y escondas la mano", insistió la actriz. "Si todo el mundo lo sabe. Viene de unos 10 años, o menos, ocho. No creo que se la banque pero bueno, yo me la banco, el día que lo vea le voy a pedir que me repita todo lo que me dijo al aire. No me alcanzó el tiempo para ir al lugar en donde estaba transmitiendo", monologó el ex amigo de Jorge Rial.