Luis Novaresio se coronó con el Martín Fierro de Oro en radio

El periodista rosarino Luis Novaresio obtuvo el sábado el Martín Fierro de Oro en la distinción que otorga Aptra (Asociación Periodistas de Televisión y Radio de la Argentina), en medio de una cerrada ovación de los presentes. El conductor de "Novaresio 910", que se emite por Radio La Red de 6 a 9 compartió el premio con Rosario, a la que mencionó como "una ciudad que quiero mucho". Otro rosarino, Reynaldo Sietecase, ganó como mejor periodístico matutino en FM por "Guetap", el ciclo que conducía en Vorterix.

El máximo premio de la noche fue recibido por Novaresio de manos de Marcelo Longobardi. Novaresio ganó además como mejor periodístico matutino en amplitud modulada por "Novaresio 910"; y su programa también ganó por labor humorística, que obtuvo Patricio Muzzio, quien también se lo adjudicó por su trabajo en "Un buen momento"(La Red).

En una jornada teñida de polémica por las declaraciones del periodista de TN Alfredo Leuco (ver aparte), Novaresio recibió emocionado el Oro con sentidas palabras en un acto conducido por Alejandro Fantino y Pamela David en el salón porteño del Auditorio Principal de La Rural con más de 500 invitados.

"Muchas gracias a la radio, sé que hay actos de generosidad pero no conocía los actos de exageración, y esto es un acto de exageración", bromeó Novaresio con el Oro en la mano.

"Yo quiero compartirlo con toda la gente que labura fuera de Capital Federal. Yo soy de Rosario y quiero compartirlo con mi ciudad porque es una ciudad que quiero mucho. Estos son los momentos en realidad que uno comparte con quien quiere, y a lo que quiero es a la radio, a mis compañeros, a mi familia", indicó.

"Ojalá que esta profesión siga siendo lo que es: una intermediación entre la información y la gente; y no un acto de vanidad para creernos que somos más importantes de lo que contamos. La verdad que estar acá y ver a Magdalena (Ruiz Guiñazú), ver a Longo (por Marcelo Longobardi), ver a Héctor Larrea, me da la posibilidad del sueño cumplido", dijo Novaresio.

Y concluyó: "A los que están del otro lado siempre digo que el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Yo deseé mucho hacer radio y sigo peleándola, peléenla, dénle batalla, el deseo no es esperar poder ganar el Quini, el deseo es poner en acción lo que uno quiere. Y a los que están deseándola y la pasan mal, siempre hay revancha".

Entre los premios más relevantes, Héctor Larrea se coronó como mejor programa nocturno AM por "Mirá lo que te traje", por Nacional y se llevó una distinción por su trayectoria. "Tenía esperanzas de ganar algún premio, pero no me imaginaba este homenaje", dijo Larrea.

La Negra Elizabeth Vernaci fue otra de las grandes ganadoras de la noche, ya que no sólo obtuvo el Fierro por programa de interés general FM por "Black And Toc", sino que también se adjudicó el de mejor labor en conducción femenina por el citado envío de Radio Con Vos.

Otros triunfadores fueron la experimentada Nora Perlé por programa musical ("Son amores"/Mitre); María O'Donnell por labor periodística femenina en el programa homónimo de Continental y "Tarde para nada" de Radio Con Vos; Ernesto Tenembaun se lo llevó por labor periodística masculina por "Y ahora"; Andy Kusnetzoff ganó por conducción masculina ("Perros de la calle"/Metro) y Gustavo López por labor periodística deportiva ("De una, otro buen momento"/ La Red), y también subió al escenario por que el citado programa también se llevó el Fierro por mejor deportivo en amplitud modulada.

Por su parte, Sebastián Wainraich se coronó por "Metro y medio", en Metro, por periodístico vespertino en FM; al tiempo que el músico y actor Antonio Birabent ganó por mejor programa nocturno en FM por "Un hombre nuevo", en Nacional Rock.

El Oro y el agradecimiento. Luis Novaresio muestra la máxima estatuilla y le hizo un guiño a Aptra.