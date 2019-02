Luis Miguel se presentará el 26 de febrero en el estadio Orfeo de Córdoba y el 1 y 2 de marzo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires. Antes de su llegada, los medios se disputan la posibilidad de conseguir alguna exclusiva con el artista.

La última vez que vino al país fue en 2015, cuando realizó una dos shows en Buenos Aires y otro en Córdoba. El año anterior había dado una gala íntima en La Rural.

Hace unas semanas, Telefe comenzó a promocionar al cantante como artista exclusivo y hasta existía la posibilidad de que se haga un programa especial con él. Había intenciones de que sea con Susana Giménez, quien el año pasado quiso tenerlo para sus especiales y no se pudo.

Otra opción era que la entrevista la hiciera Marley y se mostrara lo mejor de sus shows en el país. Pero en las últimas horas, según información que publica Primiciasya.com , las negociaciones entre Telefe y Luis Miguel fracasaron.

"Él no acepta hacer entrevistas, no quiso y era lo que más quería el canal. Pero no quiere dar notas. Además las cobra en dólares y pide una fortuna", le dijeron a este portal.

A no ser que haya algún cambio a último momento, la emisora ya dejó de emitir las promos de Luis Miguel en su pantalla.