"Luis Miguel no estuvo de acuerdo en buscar a su madre conmigo"

"Hablamos con gente de un programa de Italia para ver si la habían visto. Los periodistas se acercaron para hablar conmigo, los llevé al colegio, entre otras cosas", contó Adua en el programa mexicano "Ventaneando" sobre el problema que tuvo con Alejandro Basteri, hermano del artista.

"Yo le había dicho a Ale: 'Te doy un mes. Si en un mes no sé dónde se metió tu mamá, voy a la televisión. Y no voy por estar en contra de tu hermano, porque yo a tu hermano no lo molesto, más bien le hago publicidad, no lo arruino. Yo hago esto por mí'", reveló sobre la conversación que tuvo con su sobrino nieto.





"Cuando lo conocí a Luis Miguel era un buen chico, tenía un cerebro y un corazón, era sensible, y ahora no lo es, para mí me ha perdido, porque no estuvo de acuerdo en buscar a su madre conmigo", señaló la tía abuela del cantante.





"Tu hermano es un artista, mi hermano es pobre, y tiene derecho de saber dónde se encuentra su hija", continuó la mujer la charla con el hermano del cantante. "Estoy segura de que se molestaron porque yo hice esta búsqueda. Si fueran otras personas, personas con un poco de cerebro y un poco de corazón, me hubieran llamado y dicho que estaban de acuerdo conmigo. Ellos tampoco quisieron saber nada más de mí", finalizó polémica.